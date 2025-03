MotoGP, statistiche GP Argentina 2025. Marc Marquez vuole calare il poker

Il secondo round del Motomondiale 2025 avrà luogo nel weekend del 14-16 marzo, durante il quale si disputerà la 19ma edizione iridata del Gran Premio di Argentina. L’appuntamento ha una storia tormentata e non sembra proprio riuscire a trovare la tanto agognata stabilità.

Innanzitutto, è doveroso sottolineare come l’evento rappresenti una pietra miliare nella storia del campionato iridato. Proprio a Buenos Aires, nel 1961, si corse il primo GP extra-europeo di sempre. Tuttavia, l’onerosa trasferta fece sì che la tappa venisse disertata dalla maggioranza dei piloti e dei team, rivelandosi “minore”. L’evento tramontò dopo tre edizioni, tornando poi in calendario in maniera occasionale (1981, 1982, 1987, 1994, 1995, 1998, 1999).

È stata la costruzione dell’Autodromo Termas de Rio Hondo a consentire alle lande del “Sol de Mayo” di rientrare nella geografia del Motomondiale. L’impianto, per quanto spartano, si è comunque dimostrato all’altezza delle competizioni di carattere internazionale. Dal 2014 in poi, il “nuovo” GP d’Argentina è diventato tappa pressoché fissa del campionato iridato, alzando però bandiera bianca nel 2020-2021 a causa della pandemia e nel 2024 in seguito alle difficoltà finanziarie dell’intera nazione.

TERMAS DE RIO HONDO – I DATI

(MOTOGP)

ALBO D’ORO

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – ROSSI Valentino [ITA] {Yamaha}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – VIÑALES Maverick [ESP] {Yamaha}

2018 – CRUTCHLOW Cal [GBR] {Honda}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – ESPARGARO’ Aleix [ESP] {Aprilia}

2023 – BEZZECCHI Marco [ITA] {Ducati}

Il dato più interessante è rappresentato dal fatto che il back-to-back sia precluso a chicchessia. Marc Marquez ha vinto 3 volte, ma mai consecutivamente. Fra i piloti in attività, sono già passati per primi sotto la bandiera a scacchi anche Maverick Viñales e Marco Bezzecchi. Quest’ultimo ha firmato una delle due affermazioni italiane (l’altra è stata centrata da Valentino Rossi nel 2015).

In termini di mezzi meccanici, si nota una discreta distribuzione dei successi. Svetta Honda, che ne ha raccolti 4. Segue, a quota 2, Yamaha. Dopo la pandemia hanno però trionfato solo marchi italiani (Aprilia e Ducati).

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BINDER Brad (Ktm)

I POLEMEN

2014 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2018 – MILLER Jack [AUS] {Ducati}

2019 – MARQUEZ Marc [ESP] {Honda}

2022 – ESPARGARO’ Aleix [ESP] {Aprilia}

2023 – MARQUEZ Alex [ESP] {Ducati}

Dominio assoluto della famiglia Marquez, fregiatasi di ben 6 pole position su 8. Cinque con Marc, certo, ma anche il fratello minore Alex ha saputo lasciare il segno. Gli unici “intrusi” sono Jack Miller (il solo poleman non spagnolo) e Aleix Espargarò.

TERMAS DE RIO HONDO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2014 – RABAT Tito [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – MORBIDELLI Franco [ITA]

2018 – PASINI Mattia [ITA]

2019 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2022 – VIETTI Celestino [ITA]

2023 – ARBOLINO Tony [ITA]

Nella classe cadetta, il dato più evidente è rappresentato dal dominio italiano. Il nostro Paese ha conquistato le ultime cinque edizioni della gara di Moto2 andate in scena, peraltro con altrettanti piloti diversi. L’unico centauro in grado di bissare la propria affermazione è il francese Johann Zarco. La Spagna? Ha vinto solo dieci anni fa!

TERMAS DE RIO HONDO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2014 – FENATI Romano [ITA]

2015 – KENT Danny [GBR]

2016 – PAWI Khairul Idham [MAL]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – BEZZECCHI Marco [ITA]

2019 – MASIA Jaume [ESP]

2022 – GARCIA Sergio [ESP]

2023 – SUZUKI Tatsuki [JPN]

Nella categoria inferiore, nessuno si è ancora ripetuto. Due i successi tricolori, seppur ormai datati. Sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi Romano Fenati (2014) e Marco Bezzecchi (2018).