MotoGP, Marc Marquez contro tutti nella gara di Austin. Bagnaia per la rimonta, ma attenzione al meteo…

Dopo un venerdì condizionato dal maltempo ed un sabato asciutto, c’è un po’ di incertezza per quanto riguarda le previsioni meteo per la domenica di Austin in occasione del Gran Premio delle Americhe 2025, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP. La gara della classe regina dovrebbe disputarsi con gomme slick, ma il rischio pioggia non va sottovalutato soprattutto nella mattinata texana.

In ogni caso Marc Marquez sarà l’uomo da battere al COTA dopo aver conquistato la pole position ed il successo nella Sprint, portandosi ad un passo dal terzo weekend perfetto consecutivo da inizio anno. Il leader del campionato, dominatore incontrastato anche in Thailandia ed in Argentina, ha un feeling speciale con il circuito statunitense (ci ha vinto sette volte in top class) ed è il favorito d’obbligo per la vittoria nel Gran Premio odierno.

Il fuoriclasse spagnolo dovrà vedersela in primis con suo fratello Alex, sempre secondo sin qui nelle cinque manche disputate in stagione ed estremamente competitivo anche in Texas con la Ducati GP24 del team Gresini, senza sottovalutare l’altra Rossa ufficiale di un Francesco Bagnaia motivato e più combattivo rispetto alle precedenti uscite almeno per quanto visto nei primi giri della Sprint.

Pecco, sesto in griglia, proverà a ripetere la partenza strepitosa di ieri per insidiare i Marquez e soprattutto per sbarazzarsi il prima possibile dei suoi potenziali avversari per il podio come i ducatisti VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Difficile se non impossibile immaginare altri inserimenti per la top3 in caso di pista asciutta, mentre con asfalto umido o in condizioni variabili si rimescolerebbero le carte in tavola consentendo a vari outsider la possibilità di inventarsi qualcosa di speciale.