MotoGP, Marc Marquez: “Ottimo feeling con la Ducati, dobbiamo lavorare sulla costanza”

Marc Marquez ha iniziato da dove aveva lasciato questo week end in Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, l’asso nativo di Cervera ha dato dimostrazione di un feeling molto speciale con la Ducati ufficiale, svettando sia nelle prove libere 1 e soprattutto nelle pre-qualifiche, funzionali per la definire i piloti che saranno in Q2 e in Q1.

Marquez, da questo punto di vista, ha proseguito sulla scia di quanto messo in mostra in Thailandia, chiudendo con un crono super veloce di 1:37.295 (record della pista) a precedere un ottimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e il fratello Alex sulla Ducati del Team Gresini, distanziati rispettivamente di 0.135 e di 0.201.

“Mi sono trovato fin dall’inizio anche se siamo intervenuti sull’elettronica per via del mio stile di guida, cercando maggior costanza. Da questo punto di vista abbiamo compiuto uno step in avanti nel corso della seconda sessione di oggi e sono soddisfatto. Domani dovremmo continuare su questa strada in modo da avere una moto sempre equilibrata“, ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

In vista delle qualifiche ha svelato le proprie aspettative: “Sarà fondamentale essere in prima fila in modo da poter partire per la Sprint Race e il GP da una posizione sufficientemente buona per provare a impostare il ritmo. Ci sono piloti veloci. Alex è stato molto performante come Bezzecchi, visto che le Aprilia vanno forte qui. Sono sicuro che anche Bagnaia ci sarà“, ha affermato l’iberico.

Pecco, infatti, protagonista di un venerdì complicato in cui ha manifestato problemi nella messa a punto, cadendo nelle pre-qualifiche e rischiando seriamente di rimanere escluso dalla Q2. Il piemontese è rientrato con l’ultimo tempo in top-10. Vedremo domani cosa accadrà.