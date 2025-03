MotoGP, il fratello minore al potere. Alex Marquez in vetta al Mondiale: terzo incomodo o alleato di Marc?

C’è un Marquez in vetta alla classifica generale della classe regina al termine del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. La notizia, però, è che non si tratta di Marc, bensì del fratello minore Alex. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, infatti, è successo quello che nessuno si sarebbe mai immaginato. Nemmeno lo sceneggiatore più fantasioso.

Il Cabroncito, che sulla pista texana ha sempre fatto il bello ed il cattivo tempo, è caduto. Quando era lanciato verso l’ennesimo successo di questo suo primo scorcio di stagione (era pronto per un clamoroso 6 su 6 contando anche le Sprint Race). Quando aveva quasi 3 secondi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Quando tutto sembrava puntare verso una stagione già conclusa. Una scivolata, su un cordolo intriso d’acqua nello “snake” iniziale, che costa a carissimo prezzo per il numero 93.

Come detto, infatti, ora è Alex Marquez a comandare la classifica generale della MotoGP. Con pieno merito, senza ombra di dubbio. Due volte secondo a Buriram, due volte secondo a Termas de Rio Hondo, due volte secondo anche in Texas. Percorso netto. Una continuità impressionante per il pilota del team Ducati Gresini che, a questo punto, non può più nascondersi: per la lotta al titolo, seppure complicata, c’è anche lui.

Ovviamente non avere a disposizione una GP25 sarà un macigno non di poco conto nel prosieguo della stagione, specialmente nella seconda parte ma, per il momento, il classe 1996 approfitta di una moto eccellente che sfrutta gli sviluppi della passata annata. Alex Marquez, fino a questo momento, ha dimostrato di avere trovato subito il giusto feeling con la moto di Borgo Panigale e sta proseguendo in un avvio di campionato davvero incredibile. Sei secondi posti non arrivano per caso.

Manca solo il successo che, se continuerà in questo modo, arriverà presto. Sempre che il fratello Marc e Pecco Bagnaia non vogliano cambiare marcia con la loro GP25 e monopolizzare loro tutta l’attenzione. Molti vedono Alex come un semplice e innocuo scudiero del Cabroncito piuttosto che un rivale per gare o titolo. Il prosieguo del campionato ci aiuterà a definire meglio la questione. Per il momento lo spagnolo si gode il momento. In vetta alla generale c’è lui. 73 sopra il 93 e il 63. 87 punti contro 86 e 75. Siamo solo all’inizio, ma ci sarà da divertirsi…