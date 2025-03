MotoGP, Bagnaia fuori dal podio in Argentina. Urge un cambio di passo per tenere in vita il Mondiale

Francesco Bagnaia non è andato oltre un deludente quarto posto nel Gran Premio d’Argentina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del peggior risultato dell’anno per Pecco, che in precedenza era sempre arrivato terzo tra Sprint Race e GP, venendo battuto dai fratelli Marquez ed in questo caso anche da Franco Morbidelli.

Il vero problema di questo avvio di stagione è che Bagnaia non ha mai dato l’impressione di poter ambire alla pole position o al primo posto tra Buriram e Termas de Rio Hondo, perdendo nettamente il confronto diretto con il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez ma arrivando sistematicamente dietro anche alla Ducati GP24 di Alex Marquez.

“Non sto riuscendo a guidare come mio solito e soprattutto non ho il feeling dell’anno scorso. Dobbiamo lavorare per tornare ad averlo. Appena riuscirò a ritrovare il mio feeling solito tornerò a lottare per il primo posto, dove mi spetta, perché non sono un pilota da quarto posto e neanche da terzo”, ha spiegato ieri il torinese ai microfoni di Sky Sport a proposito delle sue difficoltà.

La chiave dunque sarà quella di ritrovare al più presto un feeling ottimale con la moto, ma nel frattempo c’è un Marc Marquez che non aspetta e che sta dominando la scena costruendo già un margine di 31 punti su Pecco dopo due Gran Premi, con all’orizzonte un appuntamento come quello di Austin in cui sarà nuovamente il grande favorito. Insomma, il progetto mondiale di Bagnaia si sta complicando ed il rischio è che a fine marzo la vetta del campionato sia distante quasi 50 punti, quindi in Texas sarà fondamentale trovare la quadra a livello di set-up per poi cominciare ad insidiare il fuoriclasse di Cervera a partire dalla tappa successiva in Qatar.