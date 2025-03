MotoGP, Franco Morbidelli: “Soddisfatto della gara, ci sono ancora degli step da fare”

Prima vittoria in stagione per Francesco Bagnaia che ha vinto il Gran Premio delle Americhe 2025, disputato sul circuito di Austin, in Texas. Il centauro italiano accorcia in classifica piloti portandosi a 12 punti dal leader Alex Marquez. Marc Marquez, partito dalla pole, ha perso il controllo della sua Ducati nella sequenza di curve denominata Snake ed ha lasciato il primo posto al suo compagno di squadra.

Seconda posizione per Alex Marquez che mantiene una costanza incredibile. Il pilota della Ducati del Team Gresini non ha praticamente mai mollato la seconda posizione e grazie ai risultati ottenuti si porta in testa alla classifica generale con 87 punti, uno in più del fratello Marc. Terzo posto per un fantastico Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) che conclude con il podio un grande weekend.

Quarta posizione per Franco Morbidelli che può ritenersi soddisfatto della sua gara. Il centauro del Team VR46 ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Devo essere soddisfatto di questa gara perché abbiamo fatto un grande miglioramento rispetto a ieri, nella Sprint Race il feeling non era buono mentre oggi mi sono trovato bene a parte una partenza non ottima. Nei primi giri sono stato in battaglia ma poi ho dimostrato un buon passo. Ho riavuto l’esplosione all’airbag ed ho dovuto rallentare perdendo molto”.

“Le Yamaha all’inizio spingono forte ed è molto difficile sorpassare, sono tutti piloti molto bravi. Sono soddisfatto di questo inizio, andiamo molto bene nelle gare lunghe, abbiamo ottenuto due quarti posti ed una terza posizione, siamo solidi anche nelle Sprint. Ci sono ancora degli step da fare, questo weekend abbiamo fatto un passo avanti in qualifica”, ha poi concluso il pilota italiano.