MotoGP, Alex Marquez: “Non avevo molto feeling oggi, sono molto contento per come è andata”

Mandata in archivio anche la terza gara del Mondiale 2025 disputata sul circuito di Austin, in Texas. Il Gran Premio delle Americhe è stato conquistato da Francesco Bagnaia che ottiene così la prima vittoria di questa stagione. Il centauro italiano, partito in sesta posizione, è riuscita a sorpassare cinque piloti portandosi alle spalle di Marc Marquez che, caduto dopo 9 giri, ha ceduto il primo posto al compagno di squadra.

Secondo posto per Alex Marquez che, in sella alla sua Ducati del Team Gresini, tiene un rullino di marcia impressionante, collezionando l’ennesima seconda piazza della sua stagione. Lo spagnolo, in virtù della caduta del fratello, vola in testa alla classifica del mondiale con 87 punti. Terzo posto per un grande Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) che conquista un meritato podio dopo un ottimo weekend.

Alex Marquez ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non è stato facile oggi, ho fatto molta confusione in griglia. Ero convinto di partire con la slick ma poi ho visto tutti con le gomme da bagnato. Dobbiamo seguire il primo istinto del pilota, in gara non mi sono sentito al 100%. Non avevo feeling come negli altri Gran Premi, dovevo portare punti a casa e pensare alla prossima gara. Sono molto contento di come è andata”.

“Il secondo posto mi dà tanta confidenza ma per lottare per il mondiale ci manca ancora qualcosa. Dobbiamo capire che siamo un team indipendente con la moto dell’anno scorso, non avremo tante modifiche a disposizione. Io penso solo al mio momento, abbiamo fatto un lavoro impressionante in pre-season. Mi sento libero con la moto. Pecco è molto forte in staccata, oggi in gara mi tenevo un po’ più di margine perché non mi sentivo sicuro”, ha poi chiosato lo spagnolo.