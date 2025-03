Moto3, Rueda domina ad Austin e prova la fuga in classifica, ottimo terzo Bertelle

Un dominante Josè Antonio Rueda si è aggiudicato il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas, Stati Uniti) il pilota spagnolo ha confermato il suo ottimo avvio di stagione e

La gara che ha come sempre regalato emozioni a non finire con sorpassi e contro-sorpassi facilitati dal lay-out della pista texana, è stata vinta dallo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che ha distanziato l’australiano Joel Kelso (KTM MTA) di 2.3 secondi mentre completa il podio il nostro Matteo Bertelle (KTM MTA) a 4.2. Gara di alto livello per il nostro portacolori che ribadisce di aver approcciato alla nuova stagione nel migliore dei modi.

Quarta posizione per lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 5.3, quinta per il connazionale e rookie Maximo Quiles a 5.5, sesta per l’ennesimo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 7.3.

Settimo il nostro Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 21.8, davanti allo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 22.0. Undicesimo Guido Pini (KTM IntactGP) a 22.5, quindicesimo Nicola Carraro (Honda Snipers) a 26.7, mentre non hanno concluso la gara Luca Lunetta (Honda SIC58), Stefano Nepa (Honda SIC58) e Riccardo Rossi (Honda Snipers).

Dopo la gara texana, quindi, la classifica generale vede al comando sempre più Josè Antonio Rueda con 66 punti e +24 su Angel Piqueras e 26 su Matteo Bertelle.