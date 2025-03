Moto3: Bertelle protagonista anche nella FP3 ad Austin. Bene Guido Pini

Matteo Bertelle alza ancora l’asticella al GP degli USA, terzo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend in quel di Austin, precisamente presso il suggestivo circuito del COTA. Grande prova del pilota in forza alla Level-UP-MTA, ancora dominante sul bagnato così come già successo ieri in occasione delle pre-qualifiche.

Nello specifico il centauro italiano ha fermato il cronometro a 2:15.695, regolando di +02.81 la FRINSA -MT Helmets-MSI di Angel Piqueras, poi secondo davanti a Joel Kelso (LevelUP-MTA), terzo a +0.253.

Quarta piazza poi per la Leopard Racing di Adrian Fernandez, il quale ha raccolto uno scarto di +0.598 con cui ha preceduto Scott Odgen (CIP Green Power), quinto a +0.679, e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), sesto a +0.716.

Decimo posto inoltre per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) bravo a raccogliere un gap di +1.144 piazzandosi davanti al connazionale Dennis Foggia (CFMoto Valresa Aspar team), decimo a 1.144.

Seguono inoltre un ottimo Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), dodicesimo in +1.374. Dentro anche Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), quiattoricesimo a +1.605. Mentre il compagno di squadra Riccardo Rossi è il primo degli esclusi a +1.694. Ventesima piazza infine per Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) con +1