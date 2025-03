Moto3, Matteo Bertelle vola sul bagnato nelle pre-qualifiche di Austin. Rossi e Lunetta in Q2

Si sono concluse le pre-qualifiche di Moto3 del Gran Premio delle Americhe, disputate sul circuito di Austin. Il primo posto è stato ottenuto da Matteo Bertelle (Level UP-MTA) con il crono di 2.23.704. L’italiano, reduce dal secondo posto delle FP1, è stato il più abile a condurre la sua moto lungo il tracciato bagnato ed ha dimostrato di essere molto competitivo nel venerdì.

La seconda posizione è stata ottenuta da Maximo Quiles (KTM Aspar) con un ritardo di 0.477. Primo grande risultato per il talento iberico classe 2008. Terzo posto per il britannico Scott Ogden (KTM Cip Green Power) a soli 0.188 decimi dallo spagnolo. Quarta piazza per David Almansa (Leopard Racing) che accede al Q2 con il crono di 2.24.442. Completa la top 5 David Munoz, compagno di squadra di Almansa.

Solo sesto José Antonio Rueda (Red Bull Ktm Ajo), leader della classifica piloti. Con Bertelle accedono al Q2 anche Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), in nona posizione e Luca Lunetta (SIC 58 Squadra Corse) tredicesimo. Sarà in Q1 il rookie Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), vista la 18esima posizione con cui ha terminato, non dando seguito all’ottima FP1.

Stesso destino anche per Stefano Nepa (SIC 58 Squadra Corse) che ha concluso con il 16esimo crono e Dennis Foggia (25°). L’appuntamento con la Moto3 torna domani, sabato 29 marzo, alle ore 14.40 con la sessione di prove libere, aspettando le qualifiche che si disputeranno alle ore 18.50. Vedremo se il nostro Matteo Bertelle riuscirà ad ottenere la terza pole consecutiva.