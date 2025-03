Moto3, la battaglia per il Mondiale si sposta in America. Bertelle cerca il primo successo

Dopo i primi due appuntamenti entusiasmanti di questa stagione 2025, la Moto3 si trasferisce in America per disputare questo weekend il Gran Premio sul circuito di Austin. Ci aspetta sicuramente un altro fine settimana ricco che non precluderà sorprese, già a partire dalle prove libere in programma venerdì.

L’ultimo Gran Premio, tenutosi in Argentina sul circuito di Termas de Rio Hondo, ha visto protagonista Angel Piqueras che, con la sua FRINSA-MT Helmets, ha anticipato tutti al termine di un’appassionante gara. Il leader del mondiale e vincitore del GP della Thailandia, José Antionio Rueda (Red Bull KTM Factory Team) ha ottenuto una buona terza posizione in vista dei prossimi appuntamenti.

L’anno scorso si impose sul circuito delle Americhe lo spagnolo David Alonso ma il suo connazionale Angel Piqueras, che disputava il suo primo campionato in Moto3, guadagnò un terzo posto di talento puro. Non è da nascondere il fatto che il pilota iberico sia il principale favorito per il prossimo Gran Premio, anche se non sarà facile anticipare José Antonio Rueda, ora in testa al mondiale con 41 punti.

In chiave Italia manca ancora la prima vittoria stagionale che sembrava vicina grazie a Matteo Bertelle (Level-UP-MTA). L’azzurro non è riuscito a sfruttare il vantaggio dato dalla pole position ed ha chiuso in quarta posizione il GP dell’Argentina. Bertelle si dimostra competitivo nelle prove cronometrate, entrambe sue le pole delle prime due gare, ma continua a soffrire durante la gara. Cercherà, domenica, di mettere insieme i risultati e magari ottenere la prima vittoria stagionale.

Occhi puntati anche sul messicano Adrian Fernandez che, con la sua Leopard, ha ottenuto due podi consecutivi e sarà sicuramente interessato ala vittoria. L’appuntamento per il weekend americano inizia venerdì, con la prima prova libera delle Moto3 in programma alle ore 15 italiane. La gara, invece, si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18.00 italiane.