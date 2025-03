Moto3: Bertelle lotta ma chiude al 4° posto il GP d’Argentina. Vince Piqueras

Termina al quarto posto la gara di Matteo Bertelle. Il pilota azzurro ha lottato fino all’ultimo per il podio al GP di Argentina, secondo atto del Mondiale 2025 di Moto3, vedendosi sfumato il sogno soltanto negli ultimi metri dopo una prestazione di alto profilo. Una gara ben condotta quello dal centauro in forza alla Level-UP – MTA, il quale ha battagliato come un forsennato con Josè Anonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) per buonissima parte della gara. La svolta è arrivata quando lo spagnolo con una sbavatura perde parecchio margine, consentendo la fuga all’italiano, lanciato verso il trionfo a due giri dalla fine.

Contemporaneamente però gli altri protagonisti del serpentone reagiscono, tra questi Angel Piqueras che, in sella alla sua FRINSA-MT Helmets, segna il giro veloce apparecchiando la tavola per la beffa. Beffa che arriva puntuale all’ultimo giro, quando il centauro accelera più veloce di tutti all’ultima curva, mentre Bertelle viene ingoiato dal gruppo finendo quarto con un gap di 0.373. Piqueras invece la spunta sulla concorrenza, pur toccando chiaramente il verde e rischiando la penalità. Secondo posto per Adrian Fernandez (Leopard Racing) a 36 millesimi, terzo invece per Rueda a 0.125. Quinto inoltre Taiyo Furusato (Honda Team Asia), scivolato di una piazza per track limits.

Da segnalare poi la settima posizione di un buon Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), il quale ha raccolto un ritardo di 1.997. Decima piazza poi per Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse) a 4.939, dodicesimo invece Dennis Foggia (CFMoto Gaviota Aspar Team) a 5.227. Fuori dalla top 15 poi le due Rivacold Snipers Team di Riccardo Rossi (diciottesimo a 16.841) e Nicola Carraro (diciannovesimo a 17.302). Out invece Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).