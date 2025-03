Milano-Torino 2025: sempre UAE Team Emirates – XRG, a Superga domina Del Toro

Tutto troppo facile. Ancora loro, sempre loro: dopo Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, dominate da Pogacar e Ayuso, la UAE Team Emirates – XRG non lascia scampo neanche alla Milano-Torino. L’edizione numero 106, con l’arrivo in cima a Superga, va per la prima volta ad un messicano: Isaac del Toro.

Cinque uomini sono andati all’attacco nella prima fase di gara: il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty), il giapponese Nariyuki Masuda (JCL Team UKYO) e gli italiani Kristian Sbaragli (Team Solution Tech – Vini Fantini), Davide Baldaccini (Team Solution Tech – Vini Fantini) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta).

Il gruppo, con la UAE Team Emirates – XRG a dettare il passo, non ha lasciato troppo spazio ai fuggitivi, che hanno approcciato la prima ascesa al Colle di Superga sfilacciandosi: l’unico a resistere davanti è stato Rutsch, che ha conservato in cima una quindicina di secondi sul plotone che è andato a perdere diverse unità.

Il tedesco al comando è stato raggiunto all’approccio dell’ultima ascesa di Superga. Prima l’accelerazione di Alessandro Covi in favore dei compagni di squadra, poi il contrattacco di Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility).

Il ritmo di Adam Yates è sostenibile per pochi, all’ultimo chilometro restano in tre davanti: Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) e Isaac del Toro. Proprio il messicano riesce a fare il vuoto negli ultimi duecento metri sopravanzando il britannico ed il norvegese cogliendo il successo più bello della carriera. Migliore degli italiani è Lorenzo Fortunato (XDS Astana), ottavo.