Milano-Torino 2025: si torna a Superga, Adam Yates favorito

È la Classica più antica del mondo, giunta alla sua edizione numero 106. Appuntamento domani con la Milano-Torino che cambia il tracciato e torna all’antico con un percorso da scalatori e l’arrivo in cima a Superga. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le info per la corsa.

PERCORSO

Un tracciato di 174 chilometri porta i corridori dalla partenza di Rho fino al tradizionale arrivo a Torino, sulla salita che i corridori affronteranno due volte nel finale di corsa e che, molto probabilmente, sarà lo scenario in cui i candidati al successo finale si daranno battaglia. Il percorso non presenta particolari difficoltà e rende così decisivo il doppio passaggio sul Colle di Superga, asperità di 4,2 chilometri al 9,2% di pendenza media con punte del 14%. Dopo San Mauro Torinese si costeggia il Po a Torino in Corso Casale per salire una prima volta alla basilica di Superga, scendere verso Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro e quindi risalire fino all’arrivo con pendenze oltre il 10%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

UAE Team Emirates – XRG che non schiera le stelle Juan Ayuso e Tadej Pogacar, ma può contare comunque su un corridore come Adam Yates e su una seconda punta del calibro di Isaac del Toro. Salita troppo dura forse per corridori del calibro di Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) e del campione uscente Alberto Bettiol. Chi invece può far molto bene è Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) così come uno scalatore puro come Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), uscito al meglio dalla Parigi-Nizza. Per l’Italia la punta è Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).