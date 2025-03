Milano-Torino 2025 oggi in tv: orari, percorso, altimetria, favoriti. Decisiva la doppia scalata a Superga

Oggi si disputa l’edizione numero 106 della Milano-Torino. Una corsa che ritorna ad avere il finale iconico alla Basilica di Superga e che dunque regalerà grande spettacolo. Presenti molti tra i migliori corridori italiani, che cercheranno di confermare gli ottimi risultati ottenuti dal nostro ciclismo nelle ultime settimane.

PERCORSO

Solita partenza da Rho con il percorso che non presenta grosse difficoltà fin proprio all’arrivo a Torino. All’ingresso nel capoluogo piemontese comincerà la vera battaglia con il primo passaggio a Superga. Una salita lunga 4,8 chilometri e con una pendenza media del 9,2% e che metterà a durissima prova i corridori. Arrivati quasi alla cima però i corridori prenderanno il bivio verso Baldissero Torinese e percorreranno un tratto in discesa e poi cinque chilometri pianeggianti per tornare nuovamente verso Superga. A quel punto ancora la stessa salita, ma arrivati al bivio ecco che si sale per 600 metri verso la Basilica di Superga con un’altra durissima rampa.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SECONDA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2025

Mercoledì 19 marzo

Rho – Torino (174km)

Orario di partenza: 11.35

Orario di arrivo: 16.15 circa

MILANO-TORINO 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (dalle 14.20), Eurosport 2 HD (dalle 14.20)

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI MILANO-TORINO 2025

Fari puntati soprattutto sulla coppia della UAE Team Emirates, Isaac Del Toro e Adam Yates. Attenzione anche in casa Tudor con Marc Hirschi e Michael Storer, uscito benissimo dalla Parigi-Nizza. Fari puntati anche su corridori esperti come Richard Carapaz e Michael Woods, che ben possono adattarsi su un percorso del genere. Tanti gli italiani presenti, come il detentore Alberto Bettiol, anche se su un percorso diverso. Diego Ulissi potrebbe dire la sua, come anche Lorenzo Fortunato e pure Davide Formolo, che può ben destreggiarsi sulla salita verso Superga.