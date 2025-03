Milano-Eczacibasi Istanbul stasera in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 4 marzo (ore 20.30) si gioca Milano-Eczacibasi Istanbul, andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. La compagine lombarda, reduce dal successo ottenuto nei playoff contro lo Schwerin, sarà chiamata ad affrontare la corazzata turca di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud. Si preannuncia un confronto durissimo e altamente spettacolare, le vice campionesse d’Europa inseguiranno un risultato favorevole in vista dell’incontro di ritorno in terra anatolica.

LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ECZACIBASI ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30

Le meneghine saranno chiamate ad alzare l’asticella contro un avversario davvero formidabile, che ha vinto il proprio girone da imbattuta e che è stata esentata dal precedente turno a eliminazione diretta. Si preannuncia un testa a testa rovente tra le due bomber, ovvero Paola Egonu e Tijana Boskovic. L’azzurra incrocerà la serba contro cui ha battagliato negli ultimi anni, ma il sodalizio lombardo dovrà stare molto attento ad altre giocatrici come le schiacciatrici Kathryn Plummer e Hande Baladin, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke.



Milano avrà bisogno dell’apporto di tutte le sue giocatrici di riferimento come la palleggiatrice Alessia Orro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, la centrale Anna Danesi. Il doppio incontro mette in palio la qualificazione alle semifinali della massima rassegna continentale, da disputare in una sfida secca contro la vincente del confronto tra Conegliano (detentrice del trofeo) e le polacche del Developres Resovia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Eczacibasi Istanbul, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-ECZACIBASI ISTANBUL VOLLEY OGGI

Martedì 4 marzo

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Eczacibasi Dynavit Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MILANO-ECZACIBASI ISTANBUL VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.