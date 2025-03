In questa intervista, Alice Liverani incontra Matteo Cicinelli, pentatleta romano che ha iniziato la sua carriera nel nuoto ‍♂️ e ha conquistato due medaglie di bronzo agli Europei e Mondiali Juniores. Nel 2024, Matteo ha sfiorato il podio alle Olimpiadi di Parigi, ottenendo un ottimo 5° posto . Durante la chiacchierata, Matteo racconta la sua transizione dal nuoto al pentathlon moderno, spiegando cosa lo ha spinto ad aggiungere le altre discipline ‍♂️. Condividerà anche le emozioni che ha provato nel vincere il bronzo agli Europei Youth nel 2015 e ai Mondiali Juniores nel 2017, e quale di questi successi gli è rimasto più impresso. Parlerà anche del suo 5° posto a Parigi 2024: è stato felice di esserci arrivato o deluso dalla vicinanza al podio? Inoltre, ci spiegherà il nuovo regolamento del pentathlon, che ha sostituito il salto a ostacoli con il percorso a ostacoli ‍♂️⛹️‍♂️, e come questa modifica ha influenzato la sua preparazione. Infine, Matteo ci parlerà della sua preparazione per il 2025, del significato della sua vittoria alla Tappa di Coppa del Mondo al Cairo con il nuovo regolamento , e delle sue ambizioni per Los Angeles 2028 . Non mancheranno anche i suoi consigli per i giovani che desiderano intraprendere la carriera nel pentathlon moderno . Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di pentathlon moderno, sport e Olimpiadi. Scopri la storia di Matteo Cicinelli e i suoi progetti futuri!