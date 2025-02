VIDEO Armand Duplantis sconfinato: nuovo record del mondo, 6.27 di pura bellezza

Armand Duplantis ha firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta volando a 6.27 metri a Clermont-Ferrand (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). Il fuoriclasse svedese ha superato l’asticella al primo tentativo, apice di un cammino immacolato (5.65, 5.91, 6.02 e 6.07) dopo la bella sfida inscenata con il greco Emmanouil Karalis.

Il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa ha ritoccato di un centimetro il suo precedente primato siglato lo scorso 25 agosto a Chorzow (Polonia): in quell’occasione la magia ebbe luogo all’aperto, quella odierna era al coperto come accadde due anni fa proprio in questa località (6.22). Si tratta dell’undicesimo record del mondo firmato dal 25enne, che negli ultimi cinque anni (6.17 a Torun l’8 febbraio 2020) ha letteralmente rivoluzionato la disciplina. Proponiamo il video del nuovo record del mondo di Armand Duplantis.

VIDEO RECORD MONDO ARMAND DUPLANTIS