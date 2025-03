Lukas Feurstein regala la prima vittoria stagionale all’Austria nel superG di Sun Valley. Azzurri in ombra

Dulcis in fundo per l’Austria. Dopo una stagione senza sorrisi, Lukas Fuerstein ha salvato l’onore e si è aggiudicato il superG di Sun Valley (Idaho, Stati Uniti) valevole per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025. Sulla pista denominata “Challenger” la squadra austriaca ha rotto il digiuno stagionale, anche se giova ricordare che Raphael Haaser aveva vinto i Mondiali.

Lukas Fuerstein ha piazzato la prova perfetta sulla pista statunitense con il tempo di 1:10.96, precedendo il connazionale Raphael Haaser per appena 19 centesimi, mentre completa il podio lo svizzero Franjo von Allmen a 42.

Quarta e quinta posizione per altri due elvetici. Stefan Rogentin chiude a 68 centesimi dalla vetta, davanti a Marco Odermatt a 96 al termine di una delle prove meno brillanti della sua annata. Sesta posizione per l’austriaco Stefan Eichberger a 1.03 mentre è settimo il norvegese Fredrik Moeller a 1,21 a braccetto con Vincent Kriechmayr.

Giornata opaca per gli italiani. Decima posizione per il primo degli azzurri, Giovanni Franzoni a 1.47. Non conclude la sua prova Dominik Paris che è sceso all’attacco sin dal primo metro ma, dopo una serie di errori, è uscito di scena. Si ferma in 17a posizione invece Christof Innerhofer a 2.61.

Dopo aver messo in archivio l’ultimo superG della stagione, la classifica generale vede Marco Odermatt raggiungere quota 1641 con 635 lunghezze di margine su Henrik Kristoffersen, mentre nella Coppa di specialità Marco Odermatt ha dominato con 536 punti e un più 215 su Stefan Rogentin.