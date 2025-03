Lublino-Civitanova oggi in tv, Challenge Cup 2025: orario andata finale, programma, streaming

La Lube Civitanova va a caccia del secondo trofeo stagionale dopo la conquista della Coppa Italia. Inizia oggi, infatti, la finale (andata e ritorno) della Challenge Cup, la terza coppa per importanza in Europa, e i marchigiani affrontano nell’atto conclusivo della manifestazione i polacchi del Bogdanka Lublino, una delle formazioni di punta del movimento polacco. L’andata è in programma questa sera a Lublino, mentre il ritorno si giocherà fra sette giorni all’Eurosuole Forum di Civitanova.

La squadra di Medei arriva a questo incontro con tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga in gara1 di playoff contro l’Allianz Milano, al termine di una vera e propria battaglia giocata domenica scorsa, che potrebbe farsi sentire nelle gambe della formazione marchigiana. Dopo la conquista della Coppa Italia, la Lube ha avuto qualche picco negativo nella parte finale della regular season, ma già da qualche settimana aveva la certezza del terzo posto finale e dunque ci stava anche un cambio di preparazione in vista della fase decisiva della stagione, che ha portato a qualche sconfitta di troppo. Nel cammino in Challenge Cup, la Lube ha eliminato progressivamente il Karlovarsko, il Karadjodje Topola, il Groningen e i turchi dello Spor Toto.

Lingua italiana di ordinanza per il Bogdanka Lublino, club polacco allenato da Massimo Botti, ex Piacenza. La squadra polacca può contare su alcuni giocatori molto conosciuti in Italia, come lo schiacciatore Wilfredo Leon, punto di forza di Perugia fino alla scorsa stagione, oppure il centrale bulgaro Aleks Grodzanov. La formazione polacca occupa la quarta posizione nella Ekstra Liga con 60 punti all’attivo, a 12 lunghezze dalla capolista Jastrzebski. Quattro le vittorie consecutive della formazione di Botti prima di questa sfida. In Europa, la formazione di Lublino ha eliminato il Maccabi Tel Aviv, il Tourcoing, il Melilla e i portoghesi dello Sporting Club.

Guarda la Champions League di volley femminile e la Challenge Cup di volley maschile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Il fischio d’inizio è in programma alla Hala Globus Tomasz Wójtowicz di Lublino alle 20.30 di mercoledì 12 marzo. La diretta TV sarà disponibile sul canale 258 di Sky Sport e su DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Bogdanka Lublino e Lube Civitanova.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Hala Globus Tomasz Wójtowicz Lublino – Finale

Mercoledì 12 marzo

Ore 20.30 Bogdanka Lublino-Lube Civitanova – Diretta su Sky Sport 258 e diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 258 20.30

Diretta streaming: Eurovolley Tv (eurovolley.tv), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.