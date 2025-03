Lotta, Raffaele Matrullo ai ripescaggi nello stile libero agli Europei U23

Si sono aperti a Tirana, in Albania, gli Europei under 23 di lotta: nella prima giornata spazio alle prime eliminatorie dello stile libero, con quattro azzurrini impegnati. E’ approdato ai ripescaggi per l’accesso alla finale per il bronzo Raffaele Matrullo nei -79 kg.

Nei -79 kg Raffaele Matrullo ha superato agli ottavi il belga Bogdan Djandigov, sconfitto ai punti per 9-8, ma ai quarti si è fermato al cospetto dell’azero Farid Jabbarov, vittorioso per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 10-0. L’azero è approdato in finale e per Matrullo è scattato il ripescaggio: domani l’azzurrino affronterà il georgiano Giorgi Gogritchiani ed il vincitore sfiderà l’elvetico Umar Mavlaev per il bronzo.

Nei -57 kg Danny Lubrano è stato battuto nel turno di qualificazione ai quarti dal turco Bekir Keser, vittorioso per superiorità tecnica con incontro interrotto sul 10-0. L’anatolico, però, è stato battuto in semifinale e per l’azzurrino è svanito il ripescaggio.

Nei -65 kg Mattia Bientinesi è uscito di scena nel turno di qualificazione agli ottavi, sconfitto dall’albanese Klevisi Preci, che si è imposto per superiorità tecnica, con il match fermato sullo score di 11-1. L’albanese in seguito è uscito negli ottavi di finale e l’azzurrino non è stato ripescato.

Nei -70 kg Paolo Pio Lumia si è fermato negli ottavi di finale al cospetto del belga Muhammad Abdurachmanov, che ha sconfitto l’azzurrino per superiorità tecnica, con il confronto sospeso sul punteggio di 11-0. Il belga è stato battuto in semifinale e l’italiano è stato definitivamente eliminato.