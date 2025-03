Lotta, Maria Ferone chiude quinta nei -53 kg agli Europei U23 di Tirana

Arriva un altro quinto posto per l’Italia agli Europei Under 23 di lotta, in corso a Tirana, in Albania: a conquistarlo è Maria Ferone, che viene sconfitta nella finale per il bronzo nella categoria di peso olimpica dei -53 kg della femminile.

Nella finale per il terzo posto dei -53 kg della femminile, infatti, Maria Ferone si deve arrendere di misura alla spagnola Carla Jaume Soler, vittoriosa ai punti per 5-4. L’iberica così si mette al collo la medaglia di bronzo, mentre l’azzurrina deve accontentarsi della quinta piazza.

Il bilancio della femminile per l’Italia si chiude così con l’argento di Aurora Russo ed i quinti posti di Laura Godino e Maria Ferone, mentre da domani verrà lasciato spazio alla greco-romana, in cui saranno protagonisti gli azzurrini Tommaso Bosi, Andrea Setti e Leon Rivalta.