Lotta, Setti eliminato ai ripescaggi nella greco-romana. L’Italia chiude gli Europei U23 con una medaglia

Dopo sette giornate si sono conclusi ufficialmente i Campionati Europei Under 23 di lotta olimpica 2025, andati in scena sulle materassine di Tirana. Bilancio agrodolce per l’Italia, che ha terminato la rassegna continentale giovanile con una sola medaglia (l’argento di Aurora Russo nei 59 kg) e con tre quinti posti (Simone Piroddu, Laura Godino e Maria Ferone).

L’unico azzurro impegnato oggi nella capitale albanese era Andrea Setti, eliminato ai ripescaggi nei 67 kg della greco-romana dall’albanese Ardit Zeneli perdendo così la chance di proseguire il suo cammino verso una possibile finale per il bronzo. Day-7 in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli proprio nella greco-romana, in chiusura di programma.

Georgia in trionfo nei 60 kg con Dimitri Khachidze e nei 67 kg con Anri Khozrevanidze, mentre nei 72 kg è stato l’azerbaigiano Ruslan Nurullayev a salire sul gradino più alto del podio. Medaglia d’oro al moldavo Alexandru Solovei negli 82 kg, mentre l’ucraino Yehor Yakushenko si è imposto nei 97 kg.