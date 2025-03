Gianni Morsiani è il nuovo presidente della Federazione Lotta-Judo-Karate, dopo aver trionfato su Ezio Gamba, storico olimpionico di Mosca 1980 . In questa intervista, Morsiani condividerà la sua visione per il futuro della federazione e le sue priorità durante il suo mandato. Durante l’incontro, il presidente parlerà delle principali priorità che guideranno il suo lavoro, concentrandosi su come intende rafforzare e innovare il movimento sportivo , creando nuove opportunità per tutti i praticanti. Sarà un’occasione per esplorare le innovazioni che intende portare. Morsiani affronterà anche il tema Olimpiadi di Parigi 2024, i successi del Judo , le difficoltà della Lotta e la questione del Karate, sport che al momento non è tra gli sport olimpici . Un’intervista che offrirà uno sguardo approfondito sulla direzione futura della Federazione Lotta-Judo-Karate sotto la guida di Giovanni Morsiani.