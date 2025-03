Dove vedere in tv Vettori-Dolidze, MMA: orario, incontri precedenti, streaming

Marvin Vettori tornerà a combattere dopo ventuno mesi di assenza dall’ottagono: la stella italiana della MMA non disputa un incontro da quasi due anni e si rimetterà in gioco nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 marzo. Allo UFC Apex di Las Vegas (USA) il ribattezzato The Italian Dream incrocerà il georgiano Roman Dolidze: la main card incomincerà a mezzanotte italiana e il main event sarà il sesto incontro della serata.

Il 31enne trentino, attuale numero 8 del ranking UFC, vanta un record di 19 vittorie, 7 sconfitte e un pareggio nella lega più prestigiosa al mondo. Il 17 giugno 2023 perse il suo ultimo match contro lo statunitense Jarred Cannonier, ma il 18 marzo 2023 ebbe la meglio proprio contro Dolidze per verdetto unanime. Quella in programma nel fine settimana sarà dunque una vera e propria rivincita a due anni di distanza dal primo atto.

C’è tanta curiosità attorno al nostro peso medio per capire come si è ripreso dopo i problemi fisici delle ultime stagioni (gravissimo infortunio alla spalla sinistra e un conseguente lungo periodo di riablitazione) e per vedere se può meritarsi delle chance di combattere per qualcosa di importante, come successo nel 2021 quando sfidò Israel Adesanya per il titolo mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Marvin Vettori vs Roman Dolidze, incontro di MMA. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro di otto ore rispetto a noi).

CALENDARIO VETTORI-DOLIDZE MMA

Domenica 15 marzo

Main card a partire dalle ore 00.00, nell’ordine:

Seungwoo Choi vs Kevin Vallejos (pesi piuma)

Diyar Nurgozhay vs Brendson Ribeiro (pesi massimi leggeri)

Da’mon Blackshear vs Cody Gibson (pesi gallo)

Alexander Hernandez vs Kurt Holobaugh (pesi leggeri)

Chidi Njokuani vs Elizeu Zaleski Dos Santos (pesi welter)

Main event: Marvin Vettori vs Roman Dolidze (pesi medi)

PROGRAMMA VETTORI-DOLIDZE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.