Marvin Vettori torna a combattere: rivincita con Dolidze per riprendere la scalata

Marvin Vettori si appresta a fare il proprio attesissimo ritorno sull’ottagono: a 21 mesi di distanza dalla sconfitta con lo statunitense Jarred Cannonier, dopo un bruttissimo infortunio alla spalla sinistra che lo ha costretto a un’operazione chirurgica e a una lunga riabilitazione, il ribattezzato The Italian Dream combatterà nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo all’UFC Apex di Las Vegas (USA).

La stella italiana della MMA (arti marziali miste) avrà la possibilità di cimentarsi nuovamente in un incontro sotto l’egida, incrociando il georgiano Roman Dolidze nella rivincita del confronto andato in scena il 18 marzo 2023 e vinto dal nostro portacolori con verdetto unanime a Londra. Quello disputato nella capitale britannica fu il penultimo incontro del 31enne, che in carriera vanta un record di 19 successi, 7 sconfitte (tra cui quella nel match per il titolo mondiale contro Israel Adesanya) e un pareggio.

Si preannuncia grande spettacolo nel main event della UFC Fight Night tra il numero 8 e il numero 12 del ranking dei pesi medi. Marvin Vettori vuole dimostrare di poter ancora competere ai massimi livelli e da qui riparte il suo tentativo di scalare le gerarchie, per meritarsi in un prossimo futuro la possibilità di combattere ancora per il titolo mondiale dopo la chance avuta in passato contro Israel Adesanya.

Marvin Vettori si è sempre distinto per la sua completezza tecnica e per la capacità di tenere i colpi, tanto che non è mai andato ko in quindici incontri disputati in UFC, ma va anche detto che non si è mai imposto prima del limite. Dolidze (14-3 il suo record) utilizza poco la lotta a terra e ha dalla sua il colpo del potenziale ko, ma concede diverse aperture agli avversari come accadde nell’ultimo precedente, quando furono i calci alle gambe messi a segno da Vettori a fare la differenza. Il 36enne ha vinto gli ultimi due incontri disputati: il 29 giugno 2024 contro Anthony Smith e il 5 ottobre 2024 contro Kevin Holland.