Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Filippo Ganna resta al comando, Tiberi lotta con Ayuso

Filippo Ganna ha difeso la maglia azzurra di leader della classifica generale al termine della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Il fuoriclasse piemontese ha addirittura attaccato quando mancavano tre chilometri al traguardo di Colfiorito e ha messo in difficoltà il gruppo, venendo poi successivamente ripreso su impulso dell’olandese Mathieu van der Poel.

L’alfiere della INEOS Grenadiers ha poi concluso in decima posizione nella volata a ranghi ristretti e ha conservato il primato in classifica generale conquistato al termine della trionfale cronometro di lunedì. L’azzurro può fare affidamento su un vantaggio di 22 secondi sullo spagnolo Juan Ayuso e 29” su Antonio Tiberi, da annotare i 31 secondi persi dal britannico Simon Yates.

Jonathan Milan perde la seconda posizione in classifica dopo la caduta in cui è incappato a 24 chilometri dal traguardo (si spera che non ci siano gravi conseguenze, il velocista è rimontato in sella dopo l’incidente). Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2025 dopo la terza tappa.

CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2025 (dopo la terza tappa)

1 1 – GANNA Filippo INEOS Grenadiers 10 11:25:55

2 3 ▲1 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 1″ 0:22

3 5 ▲2 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:29

4 6 ▲2 GEE Derek Israel – Premier Tech 0:34

5 7 ▲2 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 0:36

6 11 ▲5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:41

7 14 ▲7 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 0:44

8 16 ▲8 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 0:45

9 19 ▲10 HEALY Ben EF Education – EasyPost 0:48

10 23 ▲13 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 4″ ,,