Snowboardcross: l’Australia si impone nella prova a squadre mista. Italia squalificata in semifinale

Primo appuntamento stagionale per il Mixed Team della Coppa del Mondo di snowboardcross. Ad Erzurum ad imporsi è l’Australia con Cameron Bolton e Josie Baff.

Gli oceanici sono riusciti ad imporsi nella Big Final sopravanzando nell’ultimo atto la coppia della Gran Bretagna formata da Huw Nightingale e Charlotte Bankes, terzo invece il duo austriaco formato da Lukas Pachner e Pia Zerkhold.

Squalifica in semifinale per la coppia italiana formata da Michela Moioli e Omar Visintin. L’azzurra, in lotta per il passaggio del turno, ha effettuato un sorpasso un po’ azzardato tagliando la strada ad una rivale e finendo a terra, compromettendo così la prova.