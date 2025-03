LIVE Snowboardcross a coppie Erzurum 2025 in DIRETTA: vince l’Australia davanti alla Gran Bretagna e all’Austria. Ottava la coppia azzurra Visintin-Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.40 Vince dunque l’Australia davanti alla Gran Bretagna e all’Austria, ottava posizione per l’Italia per la caduta e conseguente squalifica di Michela Moioli. Per oggi è tutto, l’appuntamento con la prossima gara a squadre di snowboardcross di Coppa del Mondo è per domenica prossima (9 marzo) a Gudauri, in Georgia. Buona giornata!

12.35 LA CLASSIFICA GENERALE DELLE PRIME 11 POSIZIONI DELLA GARA A SQUADRE DI SNOWBOARDCROSS DI ERZURUM:

1 – AUSTRALIA 1 – 100 PUNTI

2 – GRAN BRETAGNA 1 – 80 PUNTI

3 – AUSTRIA 1 – 60 PUNTI

4 – STATI UNITI 2 – 50 PUNTI

5 – FRANCIA 1 – 45 PUNTI

6 – FRANCIA 2 – 40 PUNTI

7 – SVIZZERA 2 – 36 PUNTI

8 – ITALIA – 32 PUNTI ( Omar Visintin-Michela Moioli)

9 – SVIZZERA 1 – 29 PUNTI

10 – STATI UNITI 1 – 26 PUNTI

11 – GERMANIA – 24 PUNTI

12.28 LA CLASSIFICA DELLA BIG FINAL:

1 – AUSTRALIA 1 – Cameron Bolton/Josie Baff

12.25 Grandissima seconda parte di gara di Charlotte Bankes! La britannica sfiora la vittoria dopo una straordinaria rimonta! Vince al fotofinish ( 4 millesimi) l’australiana Josie Baff davanti proprio a Charlotte Bankes, terza l’austriaca Pia Zerkhold, quarta la statunitense Acy Craig.

12.23 Vince il primo segmento Cameron Bolton davanti di soli 3 millesimi allo statunitense Nathan Pare.

12.22 È iniziata la big final con un grande spunto dell’australiano Cameron Bolton.

12.20 Classifica generale: Francia 1 che chiude quinta, sesta Francia 2, settima la seconda squadra svizzera. Ora la big final che chiuderà la tappa odierna.

12.19 Vince la small final Lea Casta, a seguire la connazionale Julia Pereira de Sousa. Terza posizione per Noemie Widmer.

12.18 Si giocano la vittoria di questa small final le atleti francesi.

12.17 Primo segmento di gara con gli atleti francesi in testa.

12.16 Ricordiamo l’assenza dell’Italia in questa small final per la squalifica a Michela Moioli. La coppia azzurra Visintin-Moioli chiude questa tappa in ottava posizione.

12.15 Ecco gli atleti ai cancelletti di partenza. Si parte!

12.14 A breve l’inizio della small final.

12.12 La startlist della big final:

AUSTRALIA 1 – Cameron Bolton/Josie Baff

AUSTRIA 1 – Lukas Pachner/Pia Zerkhold

GRAN BRETAGNA 1 – Huw Nightingale/Charlotte Bankes

STATI UNITI 2 – Nathan Pare/Acy Craig

12.09 La startlist della small final:

FRANCIA 1 – Julien Tomas/Lea Casta

FRANCIA 2 – Jacques Le Ble/Julia Pereira de Sousa

SVIZZERA 2 – Valerio Jud/Noemie Widmer.

12.07 L’italia non ci sarà nella small final, assegnata sanzione a Michela Moioli per il cambio di linea che ha scaturito l’incidente.

12.06 Cade Michela Moioli! Contatto con la francese Lea Casta nel tentativo di sorpasso! Di conseguenza Italia e Francia eliminate, passano in big final la coppia austriaca Pachner/Zerkhold e la coppia statunitense Pare/Craig.

12.04 Vince il primo segmento di gara l’Austria, a seguire Stati Uniti e Francia. Ultima posizione per Omar Visintin.

12.03 Un po’ indietro Visintin in questa prima parte di gara. Deve assolutamente recuperare Omar.

12.02 Ora tocca nuovamente alla coppia azzurra, impegnata nella seconda semifinale insieme a Stati Uniti 2, Austria 1 e Francia 1.

12.01 Al fotofinish la prima semifinale! Vince di misura Charlotte Bankes che qualifica la Gran Bretagna in finale. Accede anche l’Australia con la coppia Bolton/Baff.

11.59 È iniziata la prima delle due semifinali.

11.57 Si qualificano alle semifinali le seguenti coppie:

AUSTRALIA 1 / GRAN BRETAGNA 1

FRANCIA 2 / SVIZZERA 2

ITALIA – OMAR VISINTIN E MICHELA MOIOLI / AUSTRIA

/ AUSTRIA FRANCIA 1 / STATI UNITI 2

11.54 Scappa Lea Casta (Francia) che vince la batteria e qualifica la coppia francese in semifinale. Accede anche la coppia statunitense Pare/Craig.

11.53 Francia e Stati Uniti avanti nella prima parte di gara.

11.51 Ultima batteria di quarti di finale con in pista Francia 1, Australia 2, Germania e Stati Uniti 1.

11.50 Grandissimo ultimo intermedio di Michela Moioli che addirittura supera Pia Zerkhold (Austria) e vince la batteria per soli 7 millesimi!

11.49 Scappa l’Austria, deve tenere Moioli la seconda posizione.

11.48 Recupera Omar Visintin! Secondo l’altoatesino a 19 millesimi da Lukas Pachner ( Austria). Tocca a Michela Moioli adesso.

11.47 In testa l’Austria al terzo intermedio. Terzo Omar Visintin.

11.46 Terza batteria a breve con in pista la coppia italiana. Parte per primo Omar Visintin.

11.45 Passa ovviamente la Francia grazie al vantaggio accumulato dovuto all’incidente, seconda posizione per Svizzera (2) con la coppia Jud/Widmer.

11.44 Francia nettamente in vantaggio in questa manche con Julia Pereira de Sousa.

11.42 Si ripartirà a breve con la manche delle donne della seconda batteria.

11.40 Gara momentaneamente ferma per l’infortunio di Kalle Koblet al ginocchio, rimediato nel contatto di cui vi parlavamo.

11.37 Contatto tra diversi atleti! A rimanere incolume Jacques Le Ble, di conseguenza Francia in semifinale.

11.36 Al via la seconda batteria con un buono spunto di Jacques le Ble ( Francia).

11.35 A breve l’inizio della seconda batteria con in pista:

SVIZZERA

FRANCIA

CANADA

SVIZZERA (2)

11.33 Passano Australia e Gran Bretagna, fuori gli Stati Uniti e la cina.

11.31 Avanti l’Australia davanti agli Stati Uniti nella prima parte di gara, ora tocca alle atlete donne.

11.29 Al via la prima batteria della gara di snowboardcross a squadre in questo momento.

11.24 Nel frattempo che si le danze abbiano inizio ecco la startlist della prima batteria:

AUSTRALIA (1) – CAMERON BOLTON/JOSIE BAFF

STATI UNITI (1) – NICK BAUMGARTNER/BRIANNA SCHNORRBUSCH

GRAN BRETAGNA – HUW NIGHTINGALE/CHARLOTTE BANKES

CINA – DALI GAO/YONGQINGLAMU

11.21 La coppia azzurra Visentin-Moioli scenderà in pista nella terza batteria insieme all’Austria, alla Repubblica Ceca e al Canada (2).

11.19 Ricordiamo la struttura della gara: 4 batterie composte da 4 coppie, le prime due di ogni batteria passano in semifinale. Successivamente le prime due di ogni semifinale accederanno alla finale.

11.16 Buone chance di far bene in casa Italia: Omar Visintin e Michela Moioli sono vicecampioni olimpici in questa specialità. Ad insidiare la coppia azzurra ci sono gli Stati Uniti, guidati dal veterano Nick Baumgartner.

11.13 Ultima gara della 4 giorni di Erzurum. 16 coppie, tra cui anche Michela Moioli e Omar Visintin a breve in pista per le batterie di quarti di finale.

11.09 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla gara a squadre di snowboardcross, valida per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Fra circa 20 minuti le coppie scenderanno in pista per darsi battaglia sul tracciato di Erzurum (Turchia).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’ultima giornata di gare di Coppa del Mondo di snowboardcross a Erzurum, in Turchia. Quest’oggi è il giorno della gara a coppie miste, la prima stagionale del programma di Coppa del Mondo 2024-2025.

16 le squadre che si daranno battaglia, suddivise in quattro batterie di quarti di finale. In pista anche l’Italia, rappresentata da Omar Visintin, bronzo olimpico nella gara individuale a Pechino 2022, e da Michela Moioli, vincitrice della medaglia d’oro individuale ai Giochi olimpici di Pyeongchang nel 2018. Oltre ai traguardi raggiunti in solitaria, gli azzurri sono vicecampioni olimpici proprio nella specialità in cui si cimenteranno oggi.

Le squadre ritenute insidiose sono diverse, ma i favoriti per la vittoria sono molto probabilmente la coppia (1) statunitense, guidata dal veterano Nick Baumgartner. Tuttavia le speranze per gli azzurri sono più che aperte, visto anche il palmarès dei nostri due atleti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie di snowboardcross, valida per la Coppa del Mondo 2024-2025. L’appuntamento è per le ore 11.30 sul tracciato turco di Erzurum, buon divertimento!