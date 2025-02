Snowboardcross, Aidan Chollet si impone a Cortina d’Ampezzo. Sommariva e Visintin fuori agli ottavi di finale

Il francese Aidan Chollet fa sua la tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross a Cortina d’Ampezzo, laddove si svolgerà la gara delle Olimpiadi di Milano-Cortina dell’anno prossimo. Si tratta della prima vittoria in carriera per il classe 2004 transalpino che in finale ha vinto davanti al tedesco Kurt Hoshino e allo statunitense Cody Winters.

Purtroppo nella gara di casa non sono stati grandi protagonisti gli italiani, entrambi fuori negli ottavi di finale. Omar Visintin è arrivato dietro al francese Quentin Sodogas e all’olandese Glen de Blois, giungendo in terza posizione. Terza posizione anche per Lorenzo Sommariva che è stato preceduto dall’australiano Cameron Bolton e all’austriaco Alessandro Haemmerle.

In classifica generale resta in testa il canadese Eliot Grondin che oggi è rimasto fuori dalla big final, ma è arrivato primo nella small final, chiudendo quindi in quinta posizione: per lui 295 punti. Insegue proprio il francese Aidan Chollet a 170 punti, poi l’austriaco Jakob Dusek a 152 punti. Lorenzo Sommariva è settimo a 142.