LIVE Snowboard, PGS Krynica 2025 in DIRETTA: Maurizio Bormolini chiude 2° e vince la Coppa del Mondo generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS A COPPIE MISTE DALLE 11.30

BORMOLINI VINCE LA COPPA DEL MONDO SE…TUTTE LE COMBINAZIONI

14:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del PGS di Krynica. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

14:12 Al femminile nuovo podio sfiorato da Lucia Dalmasso, che più della small final deve rammaricarsi dell’occasione persa in semifinale.

14:10 Weekend da incorniciare per Bormolini, che torna dalla Polonia con due secondi posto, ma soprattutto con la Sfera di Cristallo. Stagione indimenticabile per l’Italia dello snowboard parallelo, che si proietta all’anno Olimpico da assoluta protagonista.

14:08 Peccato. Bormolini allunga le traiettoria nella sezione finale e si lascia beffare dal rientro di Prommegger. Soli 6 centesimi di margine per l’austriaco, ma va bene così. Tappa a Prommegger, ma Coppa del Mondo generale a Maurizio Bormolini!

14:06 Errore decisivo di Zamfirov che apre le porte del podio all’asiatico. Amici di OA Sport è il momento della finalissima tra Maurizio Bormolini e l’austriaco Andreas Prommegger.

14:05 Torniamo al maschile con il fratello maggiore di Malena, ovvero Tervel Zamfirov, che in small final incrocia il sudcoreano Sangkyum Kim.

14:02 Miki stavolta non sbaglia nonostante un’altra run superba della giovanissima bulgara. Nuova vittoria per la giapponese, ma è forse nata una nuova stella chiamata Malena Zamfirova.

14:00 E’ il momento della big final tra la giapponese Tsubaki Miki e la bulgara Malena Zamfirova.

13:58 NOOOO…Lucia scivola nella parte alta. Due errori fatali dell’azzurra in semifinale ed in small final. Ancora un quarto posto per Dalmasso.

13:57 Si parte come sempre dalla small final femminile. Lucia Dalmasso sfida la tedesca Ramona Theresia Hofmeister per un posto sul podio.

FINALI

13:53 Per un soffio Prommegger avanza in big final. Sarà scontro tra i primi due della classifica generale. Giusto così.

13:52 Ci sarà bisogno del fotofinish dopo il guizzo del bulgaro.

13:51 DOMINIO TOTALE DI MAURIZIO! Bormolini è in forma spaziale! Sarà big final per il fresco vincitore della Sfera di Cristallo. L’azzurro attende uno tra l’austriaco Andreas Prommegger ed il bulgaro Tervel Zamfirov.

13:50 Si prosegue senza respiro con Maurizio Bormolini che sfida il sudcoreano Kim Sangkyum.

SEMIFINALI MASCHILI

13:48 Che talento Zamfirova! E’ big final per la bulgara classe 2009. Run stellare della giovane che avanza, che costringe Hofmeister all’errore nel tentativo di tenerle testa.

13:45 Incredibile. Gravissimo errore di Miki, che quasi si rialza ma con la coda dell’occhio scorge la sbavatura di Dalmasso. L’azzurra si pianta e viene superata dalla nipponica. Che occasione per Lucia…Small final dunque per l’italiana. Ora la seconda semifinale tra la tedesca Hofmeister e la bulgara Zamfirova.

13:43 Continuano le emozioni azzurre con Lucia Dalmasso chiamata alla difficile prova rappresentata dalla giapponese Tsubaki Miki.

SEMIFINALI FEMMINILI

13:41 Bella vittoria per Prommegger, che non commette alcuna sbavatura rifilando 12 centesimi a Mastnak.

13:40 Peccato. Errore fatale per Felicetti, che non si unisce alla festa cedendo prima delle semifinali. Zamfirov ringrazia ed attende uno tra l’austriaco Prommegger e lo sloveno Mastnak.

13:39 Bormolini show! Pieghe da MotoGP per il nuovo padrone della Coppa del Mondo, che vuole mettere il punto esclamativo al suo successo! Andiamo nella parte bassa del tabellone con Mirko Felicetti che incrocia il bulgaro Zamfirov.

13:37 La sfida tutta sudcoreana è di Kim Sangkyum. Ora gustiamoci il derby italiano tra Daniele Bagozza e Maurizio Bormolini.

13:36 Programma che prosegue con i quarti di finale maschili. Di seguito il tabellone:

Lee (KOR)-Kim (KOR)

Bagozza (ITA)-Bormolini (ITA)

Felicetti (ITA)-Zamfirov (BUL)

Prommegger (AUT)-Mastnak (SLO)

QUARTI DI FINALE MASCHILI

13:34 Che beffa per Maderova. La ceca era in netto vantaggio su Hofmeister prima di commettere un gravissimo errore che la estromette dal tracciato.

13:32 Continua il magic moment di Malena Zamfirova. La bulgara domina il suo quarto di finale ed attende una tra la ceca Maderova e la tedesca Hofmeister.

13:30 Altra run solidissima della nipponica, che sfiderà dunque Dalmasso in semifinale. Andiamo nella parte bassa del tabellone con la bulgara Zamfirova che incrocia l’ucraina Dancha.

13:29 ANDIAMO LUCIA! Ottima sezione finale dell’azzurra, che accorcia le linee rifilando 16 centesimi all’austriaca Payer! Semifinale per Dalmasso, che attende una tra la tedesca Loch e la giapponese Miki.

13:27 Si procede con i quarti femminili. Di seguito il tabellone:

Dalmasso (ITA)-Payer (AUT)

Loch (GER)-Miki (JPN)

Zamfirova (BUL)-Dancha (UKR)

Hofmeister (GER)-Maderova (CZE)

QUARTI I FINALE FEMMINILI

13:26 Peccato! Gran run di Coratti, che solo al traguardo viene beffato da Mastnak per appena 2 centesimi. Saranno tre gli azzurri ai quarti di finale.

13:25 Vittoria di Prommegger, che non fa più paura a Bormolini in chiave classifica generale. Spazio all’ultima heat di ottavi con Ediwn Coratti che sfida lo sloveno Tim Mastnak.

13:24 Esce di scena Aaron Match dopo la run in cui ha sempre inseguito il bulgaro. Penultimo ottavo ora tra l’austriaco Andreas Prommegger ed il tedesco Elias Huber.

13:22 Col brivido Felicetti supera Kosir per soli 5 centesimi. Penultimo azzurro in partenza. Aaron March attende il bulgaro Zamfirov.

13:20 VA FUORI HELDMAN! BORMOLINI VINCE LA SFERA DI CRISTALLO! L’azzurro vola ai quarti dove sarà derby con Bagozza. Ancora italia con Mirko Felicetti che sfida lo sloveno Zan Kosir.

13:18 Andiamo Daniele! Gran rimonta di Bagozza che riesce a sopravanzare l’avversario nel finale rifilandogli 15 centesimi. Amici di OA Sport tocca adesso a Maurizio Bormolini. L’azzurro ha il match point per la Sfera di Cristallo nella sfida al canadese Heldman.

13:16 Il sudcoreano Lee Sangho si aggiudica il primo ottavo di finale. Sarà derby con il connazionale Kim Sangkyum. Ora il primo degli italiani in gara. Daniele Bagozza sfida l’austriaco Alexander Payer.

13:14 Si procede con gli ottavi maschili. Questo il tabellone:

Gaudet (CAN)-Lee (KOR)

Kim (KOR)-Pink (AUT)

Payer (AUT)-Bagozza (ITA)

Bormolini (ITA)-Heldman (CAN)

Felicetti (ITA)-Kosir (SLO)

Zamfirov (BUL)-March (ITA)

Huber (GER)-Prommegger (AUT)

Masnak (SLO)-Coratti (ITA)

OTTAVI DI FINALE MASCHILI

13:13 Netta vittoria per Maderova, seconda nelle qualificazioni del mattino. La ceca troverà ai quarti proprio Hofmeister.

13:12 Hofmeister riscatta le opache qualificazioni estromettendo l’elvetica per soli 7 centesimi. Al cancelletto ora la ceca Zuzana Maderova e la svizzera Ladina Caviezel.

13:10 Nulla da gare per Jasmin Coratti, che viene bruciata nelle ultime due porte dall’ucraina. Avremo dunque solo un’azzurra ai quarti. Si procede con la penultima heat tra la svizzera Julie Zogg e la tedesca Ramona Hofmeister.

13:09 Diverse sbavature per Zamfirova, ma Dekker compie un autentico pasticcio scivolando nella parte conclusiva del muro. Prima sorpresa di giornata con l’olandese, seconda in gara-1, fuori agli ottavi. Ne può approfittare Jasmin Coratti. L’azzurra sfida l’ucraina Annamari Dancha.

13:07 Heat dominata dalla nipponica, che ai quarti troverà Cheyenne Loch. Tocca ora all’olandese Michelle Dekker contro la bulgara Malena Zamfirova.

13:06 Sfida equilibratissima chiusa con la vittoria di Loch per soli 9 centesimi. Spazio a Tsubaki Miki. La fortissima giapponese attende la tedesca Melanie Hochreiter.

13:04 Peccato! Elisa scivola nel tentativo di eseguire un cambio di direzione spianando la strada all’avversaria. Non avremo dunque il derby ai quarti di finale. Ora il duello tra la canadese Aurelie Moisan e la tedesca Cheyenne Loch.

13:02 Partiamo bene con il successo di Lucia Dalmasso. L’azzurra conduceva la run prima della scivolata dell’austriaca Enkele. Si procede con Elisa Caffont che sfida Sabine Payer.

OTTAVI DI FINALE FEMMINILI

12:58 Questo il tabellone femminile:

Dalmasso (ITA)-Enkele (AUT)

Caffont (ITA)-Payer (AUT)

Moisan (CAN)-Loch (GER)

Miki (JPN)-Hochreiter (GER)

Dekker (NED)-Zamfirova (BUL)

Coratti (ITA)-Dancha (UKR)

Zogg (SUI)-Hofmeister (GER)

Maderova (CZE)-Caviezel (SUI)

12:55 Ci avviciniamo all’inizio della gara. Si partirà subito con emozioni azzurre in quanto la prima sfida sarà quella tra Lucia Dalmasso e l’austriaca Martina Enkele.

12:51 Al maschile saranno 5 gli azzurri al via. Maurizio Bormolini è vicinissimo alla Sfera di Cristallo, ma ha comunque piazzato il miglior crono in qualificazione. In lizza per l’Italia anche un ottimo Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Aaron March ed Ewin Coratti.

12:47 8 italiani complessivamente qualificati per gli ottavi di finale. Tre le azzurre al via, con Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti vogliose di ottenere un risultato di prestigio.

12:43 Poco meno di 20 minuti all’inizio della competizione che partirà come di consueto dagli ottavi femminili.

11:59 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del PGS di Krynica. Sulle nevi polacche si sono disputate le qualificazioni e fioccano le buone notizie in casa Italia. Maurizio Bormolini ha staccato il miglior crono avvicinandosi sempre più alla Sfera di Cristallo. 5 gli azzurri qualificati con Mirko Felicetti ottimo 2°, Daniele Bagozza, Aaron March ed Edwin Coratti rispettivamente nono, decimo e quattordicesimo. Tre le italiane agli ottavi. Si tratta di Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont. A tra poco!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di Krynica, tappa valida per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Gara che potrebbe decidere le sorti di Maurizio Bormolini con l’azzurro vicinissimo alla Sfera di Cristallo. Basterà infatti cogliere un piazzamento nei quarti di finale per poter festeggiare aritmeticamente il successo in classifica generale con una gara d’anticipo.

Contingente italiano che tuttavia vuole continuare a fare incetta di podi e vittorie. Successo griffato dall’eterno Roland Fischnaller in gara-1, con numerosi azzurri piazzati in top ten. Proveranno a giocarsi le proprie carte Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Fabian Lantschner ed Aaron March. Ultimo appello per Andreas Prommegger. L’austriaco pur vincendo potrebbe dire addio alle speranze di Coppa del Mondo, ma di sicuro ci proverà fino alla fine. Per il successo di tappa da tenere in considerazione il sudcoreano Lee Sangho, il bulgaro Radoslav Yankov e lo sloveno Tim Mastnak.

In campo femminile ci riprova Lucia Dalmasso, quarta nell’evento di ieri, con Elisa Caffont, Elisa Fava e Jasmin Coratti pronte ad inserirsi nella battaglia. Favorita d’obbligo la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che dovrà tenere a bada la voglia di rivalsa della giapponese Tsubaki Miki con l’olandese Michelle Dekker e la svizzera Julie Zogg outsiders di lusso.

Le fasi finali del gigante parallelo di Krynica inizieranno alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!