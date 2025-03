LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Giorgia Collomb medaglia d’oro che sa di futuro! Tatum Bieler sfiora la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:51 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante femminile dei Mondiali juniores di sci alpino. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

13:50 Italia che sale a quota due medaglie dopo il bronzo di Sara Thaler conquistato nel superG. Domani ci proveranno gli uomini con il gigante maschile.

13:48 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE

1-Giorgia Collomb (ITA) 2:04.72

2-Stefanie Grob (SUI) +0.56

3-Elizabeth Bocock (USA) +0.62

4-Victoria Olivier (AUT) +0.65

5-Tatum Bieler (ITA) +0.66

6-Laila Illig (GER) +0.78

7-Logan Grosdidier (USA) +1.33

8-Elena Riederer (AUT) +1.45

9-Ambra Pomarè (ITA) +1.65

10-June Brand (FRA) +1.70

22-Camilla Vanni (ITA) +2.82

24-Giulia Valleriani (ITA) +3.35

13:45 Argento per la polivalente svizzera Stefanie Grob, bronzo all’americana Elisabeth Bocock. Quinta un’ottima Tatum Bieler, a soli 4 centesimi dal podio. Ottima rimonta anche di Ambra Pomarè, nono al traguardo dopo la brutta prima manche.

13:44 Errore fatale dopo il primo intermedio per Sue Piller, che addirittura esce dal tracciato visibilmente contrariata. L’Italia festeggia la medaglia d’oro di Giorgia Collomb!

OROOOOOOO COLLOMB!!!

13:42 MANCHE DIVINA DI GIORGIA COLLOMB! Pennellate in stile Brignone per la giovane azzurra, che vola al comando rifilando 56 centesimi alla svizzera Grob. Tocca a Sue Piller, che vanta 70 centesimi di margine sull’italiana.

13:40 Grob ha la stoffa di una futura campionessa. Dopo l’oro in discesa l’elvetica griffa anche il podio in gigante. 2:05.28 il crono della nuova leader, che resiste con soli 6 centesimi di vantaggio rispetto a Bocock. Fuori dal podio dunque Tatum Bieler, ma sta per partire Giorgia Collomb. L’azzurra ha 13 centesimi da difendere.

13:39 Devono disputare la seconda manche le prime tre della run d’apertura. Tocca alla svizzera Stefanie Grob, che vanta 28 centesimi sulla leader momentanea, poi sarà la volta di Giorgia Collomb. Tatum Bieler è terza.

13:38 Altra beffa per Tatum…L’austriaca termina in seconda posizione a soli 3 centesimi da Bocock dilapidando addirittura 64 centesimi di margine nell’ultima sezione. L’azzurra scala per un solo centesimo in terza posizione. Esce di scena intanto l’americana Liv Moritz, che si dispera.

13:37 Pasticcia l’austriaca, che scivola addirittura in nona posizione ad oltre un secondo dalla leader. Ancora Austria con Victoria Olivier. Ci avviciniamo alla ona podio.

13:34 Peccato. Passa al comando Bocock per soli 4 centesimi. Prova pulita dell’americana, che non concede errori beffando Tatum Bieler. In partenza l’austriaca Viktoria Buergler.

13:32 Tante sbavature per Fritz, che scivola addirittura in undicesima posizione. Intanto esce dal tracciato la norvegese Madeleine Sylverster-Davik. Sono tre le posizioni recuperate da Tatum Bieler quando mancano 7 atlete al termine e sta per partire l’americana Elizabeth Bocock. La statunitense ha 76 centesimi di vantaggio sull’azzurra.

13:31 La transalpina paga un secondo e 4 centesimi all’azzurra, a conferma dell’ottima manche siglata da Bieler. Si procede con la tedesca Jana Fritz. Per lei 37 centesimi da difendere sull’italiana.

13:30 Quarta a 79 centesimi da Bieler l’austriaca Riederer. Spazio ora alla francese June Brand, che vanta 14 centesimi di margine sull’italiana.

13:29 ALE’ TATUM! Ottima run di Bieler, che fa gara pari con la tedesca ed accelera nel tratto finale rifilandole 12 centesimi. 2:05.38 il crono della nuova leader. In partenza l’austriaca Elena Riederer, che aveva ottenuto lo stesso tempo dell’azzurra nella manche d’apertura.

13:27 Nuova leader! Gran manche di Laila Illig, che conserva un secondo di margine a metà gara e resiste nel tratto finale. 2:05.50 e 55 centesimi di vantaggio su Grosdidier. Parte intanto Tatum Bieler! L’azzurra difende 14 centesimi sulla nuova battistrada.

13:25 Anche la scandinava si deve inchinare alla seconda manche dell’americana. Oehlund chiude quinta a 62 centesimi da Grosdidier. Pomarè continua a recuperare posizioni, chiuderà in top 15. Si procede con la tedesca Laila Illig, poi toccherà all’azzurra Tatum Bieler.

13:24 Errore fatale di Zieba, che esce dal tracciato poco dopo il primo intermedio. Tocca alla svedese Cornelia Oehlund, che parte con un secondo e 21 centesimi di vantaggio rispetto a Grosdidier.

13:22 In partenza la polacca Hanna Zieba. Per lei tesoretto di un secondo e 20 centesimi.

13:21 Siamo arrivati rapidamente al TV break dopo le prime 15 discese. Continua la veemente rimonta dell’americana Logan Grosdidier. La statunitense ha sfruttato al meglio il pettorale numero 1 recuperando per adesso 14 posizioni. Ambra Pomarè seconda dopo una manche solida, tra poco toccherà alla nostra Tatum Bieler.

13:19 Manche troppo conservativa per la scandinava, che chiude addirittura ottava pagando 2 secondi e mezzo in questa seconda run a Grosdidier. Esce di scena intanto la svizzera Dania Allenbach.

13:18 Non ce la fa neppure Waroschitz! L’austriaca chiude al terzo posto a 9 centesimi dalla nostra Pomarè. Tocca ora alla svedese Liza Backlund, vantaggio che supera il secondo.

13:17 E’ quarta Nyberg a 66 centesimi dalla leader mentre si affaccia dal cancelletto l’austriaca Maja Waroschitz. Per lei ben 97 centesimi da difendere.

13:15 Pomarè piazza una manche decisamente migliore rispetto alla prima, ma non basta per balzare al comando. L’azzurra paga 32 centesimi alla scatenata Logan Grosdidier, che ha già recuperato 10 posizioni. Torniamo in partenza con la svedese Sophie Nyberg.

13:14 Errore subito dopo il primo intermedio per la transalpina, che scivola in ultima posizione alle spalle di Valleriani. Al cancelletto Pomarè, per l’azzurra 82 centesimi da difendere.

13:13 Diversi errori commessi da Valleriani, che chiude in ultima posizione ad oltre due secondi dalla leader. In partenza la francese Emy Charbonnier, poi sarà la volta di Ambra Pomarè.

13:12 Paga dazio anche Rings-Wanner, che taglia il traguardo in quinta posizione. Si procede con la seconda italiana. Giulia Valleriani ha un tesoretto di 54 centesimi su Grosdidier.

13:10 Camilla dilapida subito il vantaggio perdendo progressivamente lungo il percorso. L’azzurra è sesta ad un secondo e 49 centesimi dalla leader. Spazio all’austriaca Valentina Rings-Wanner.

13:09 Erroraccio nella parte conclusiva per Buff, che rischia l’uscita e chiude con 2 secondi di ritardo dalla leader. Tocca alla prima delle italiane. Camilla Vanni parte con 45 centesimi da difendere rispetto a Logan Grosdidier.

13:08 Secondo tempo di manche per Zehnder, che tuttavia termina alle spalle di Grosdidier pagando 47 centesimi. Ancora Svizzera con Faye Buff.

13:06 Perde tantissimo anche la lussemburghese, terza ad 1.29 dalla statunitense. Al cancelletto l’elvetica Shaienne Zehnder.

13:04 La sensazione è che Logan Grosdidier possa recuperare numerose posizioni. Anche la sorella Tatum finisce alle sue spalle con oltre un secondo di ritardo. In partenza ora la lussemburghese Gwyneth Ten Raa, che difende 4 decimi di margine.

13:03 1.40 di ritardo per la transalpina quando sta per partire l’americana Tatum Grosdidier.

13:02 1:00.55 il crono della seconda manche dell’americana Grosdidier, che chiude con un complessivo 2:06.05. Tocca ora alla francese Garance Meyer.

SECONDA MANCHE

12:57 Ultimato il compito degli apripista. Tra 180 secondi la seconda manche inizierà con la statunitense Logan Grosdidier, che ha un distacco di 3 secondi e 24 centesimi da Piller.

12:52 Caccia al podio aperta quantomeno ad una decina di atlete, con l’italiana Tatum Bieler che deve recupere un secondo e 4 centesimi alla svizzera Stefanie Grob. Quest’ultima, oro in discesa, occupa la terza posizione dopo metà gara.

12:47 Prima manche che ci ha consegnato una Giorgia Collomb pienamente in lotta per le medaglie. Più attardate le altre azzurre, con la svizzera Sue Piller nettamente in prima posizione.

12:42 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE del gigante femminile dei Mondiali juniores di sci alpino. Poco meno di 20 minuti al via della seconda e decisiva manche.

10:33 Si chiude qui per il momento la nostra DIRETTA LIVE del gigante femminile dei Mondiali juniores di sci alpino. Appuntamento alle 13.00 per la seconda manche.

10:32 Ha fatto il vuoto dunque la svizzera Sue Piller, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.1 rifilando distacchi sensibili alle avversarie. Benissimo Giorgia Collomb, che ha strappato il secondo crono a 7 decimi dalla leader. Più indietro le altre azzurre, con Tatum Bieler a poco più di un secondo dalla terza posizione.

10:30 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE NELLA PRIMA MANCHE

1-Sue Piller (SUI) 1:02.26

2-Giorgia Collomb (ITA) +0.70

3-Stefanie Grob (SUI) +0.83

4-Liv Moritz (USA) +0.90

5-Victoria Olivier (AUT) +1.08

6-Viktoria Buergler (AUT) +1.10

7-Elizabeth Bocock (USA) +1.11

8-Madeleine Sylverstedt-Davik (NOR) +1.41

9-Jana Fritz (GER) +1.50

10-June Brand (FRA) +1.73

11-Tatum Bieler (ITA) +1.87

20-Ambra Pomarè (ITA) +2.42

22-Giulia Valleriani (ITA) +2.68

24-Camilla Vanni (ITA) +2.79

31-Ludovica Righi (ITA) +3.45

10:28 Fa fatica Ludovica Righi, che taglia il traguardo a 3 secondi e 45 centesimi di distacco da Piller uscendo dalle prime 30.

10:27 Tocca a Ludovica Righi, l’ultima delle sei azzurre a prendere il via.

10:25 Nessun inserimento che causa perdita di posizioni per le azzurre quando siamo arrivati alla quarantesima atleta al via.

10:23 19° posto a 2 secondi e 29 centesimi dalla leader intanto per la svedese Sophie Nyberg, che fa scalare di una posizione Pomarè, Valleriani e Vanni.

10:22 Discese che si susseguono ora ad un ritmo serratissimo. Ci avviciniamo al momento dell’ultima italiana in gara, ovvero Ludovica Righi.

10:19 22esima posizione a 2 secondi e 79 centesimi da Sue Piller per l’azzurra, che dovrebbe riuscire a rientrare nella seconda manche. Fuori intanto la svedese Moa Landstroem.

10:17 Fuori a metà gara anche la svedese Nordberg. E’ il momento di Camilla Vanni!

10:16 TV break, si ripartirà con la svedese Esther Nordberg seguita dall’italiana Camilla Vanni.

10:15 LA TOP TEN ED I PIAZZAMENTI DELLE ITALIANE DOPO 30 DISCESE

1-Sue Piller (SUI) 1:02.26

2-Giorgia Collomb (ITA) +0.70

3-Stefanie Grob (SUI) +0.83

4-Liv Moritz (USA) +0.90

5-Victoria Olivier (AUT) +1.08

6-Viktoria Buergler (AUT) +1.10

7-Elizabeth Bocock (USA) +1.11

8-Madeleine Sylverstedt-Davik (NOR) +1.41

9-Jana Fritz (GER) +1.50

10-June Brand (FRA) +1.73

11-Tatum Bieler (ITA) +1.87

18-Ambra Pomarè (ITA) +2.42

20-Giulia Valleriani (ITA) +2.68

10:13 Fuori dal tracciato anche l’elvetica Mathis.

10:10 Tiene nel tratto finale Allenbach, che strappa un buon 15° posto a 2 secondi e 14 centesimi dalla connazionale Piller. Esce di scena poco dopo il primo intermedio la norvegese Christina Jakobsen. Prime 30 discese che stanno per esaurirsi con la prova della svizzera Jasmin Mathis.

10:09 Ultima posizione provvisoria per la nipponica, che ha rischiato più volte di uscire dal tracciato. Si continua con la svizzera Dania Allenbach.

10:08 Zehnder chiude alle spalle di Pomarè e Valleriani, che salvo sorprese dovrebbero rientrare nella seconda manche. Spazio adesso alla giapponese Kizuna Kirikubo.

10:06 Partenza a razzo dell’americana Kjersti Moritz, staccata di appena 17 centesimi dalla leader al primo intermedio. La statunitense continua ad attaccare, va lunga su una porta blu ed esce dal tracciato. Tocca ora alla svizzera Shaienne Zehnder.

10:04 Pista che si è chiaramente segnata dopo 24 passaggi. Fa fatica Valleriani, che chiude a 2 secondi e 69 centesimi da Sue Piller in 19esima piazza.

10:02 Ventesima a quasi 3 secondi dalla connazionale l’elvetica Buff. Esce di scena la tedesca Romy Ertl, tocca all’azzurra Giulia Valleriani.

10:01 Alto anche il crono di Rings-Wanner. Nessuna atleta del secondo gruppo di merito riesce ad inserirsi in zona podio. E’ il momento della svizzera Faye Buff.

10:00 2 secondi e 27 centesimi di ritardo per l’austriaca mentre parte la sua connazionale Valentina Rings-Wanner.

09:58 Ultima posizione provvisoria per la lussemburghese a quasi 3 secondi dalla svizzera Piller. Torniamo in partenza con l’austriaca Maja Waroschitz.

09:57 Undicesimo posto ad 1.87 dalla leader per Riederer, che sigla lo stesso tempo dell’azzurra Tatum Bieler. Tocca alla lussemburghese Gwyneth Ten Raa.

09:55 Backlund ricalca la manche della sua connazionale, chiudendo alle spalle di Oehlund di una dozzina di centesimi. Sta per partire l’austriaca Elena Riederer.

09:53 Staccatissima Oehlung, molto più a suo agio tra i pali stretti. La svedese paga poco più di 2 secondi da Piller. Ancora Svezia al cancelletto con Liza Backlund.

09:51 TV break, gara che riprenderà con un’altra atleta che come Giorgia Collomb calca già le nevi della Coppa del Mondo, ovvero la svedese Cornelia Oehlund.

09:49 Benissimo Giorgia Collomb! Dopo un primo settore di contenimento la valdostana aumenta i giri e tiene il ritmo di Piller nella seconda metà di gara inserendosi al secondo posto a 7 decimi dall’elvetica. Esce di scena invece l’austriaca Leonie Raich.

09:48 Linee lunghe per Bieler, che quantomeno ha provato ad aggredire. 1.87 il ritardo dell’azzurra, momentaneamente decima. Ancora Italia in partenza con Giorgia Collomb.

09:47 Run da dimenticare per l’azzurra. Ben 2 secondi e 42 centesimi di ritardo per Pomarè, autrice di una manche priva di errori sensibili, ma troppo conservatrice. Speriamo di rifarci immediatamente con Tatum Bieler.

09:46 Ottima manche della statunitense, che chiude al terzo posto a 9 decimi esatti dalla leader. E’ il momento del trittico italiano aperto da Ambra Pomarè!

09:44 Tante piccole sbavature per la transalpina, che sommate costruiscono il ritardo di 2 secondi e 46 centesimi. Ultimo posto provvisorio per Charbonnier quando sta per partire l’americana Liv Moritz.

09:43 Un secondo e mezzo tondo di ritardo per Fritz, che si pone comunque a 4 decimi dal podio. Manche della svizzera Piller che sembra irraggiungibile, ma per la lotta al podio la porta è aperta. Torniamo in partenza con la francese Emy Charbonnier.

09:41 Distacco pesante per Illig, che paga poco più di 2 secondi da Piller. Ancora Germania al cancelletto con Jana Fritz.

09:40 Spigolata subito dopo il secondo intermedio per la statunitense, che riesce a recuperare 2 decimi inserendosi al quinto posto ad 1.11 dalla leader. Prima tedesca al via con Laila Illig in partenza.

09:38 Ultimo posto provvisorio ad un secondo e 73 centesimi da Piller per la transalpina. Prima manche che continua con la statunitense Elizabeth Bocock.

09:37 Ottima prova di Grob, che nella parte conclusiva rosicchia ben 14 centesimi alla connazionale chiudendo ad 83 centesimi dalla leader. Spazio ora alla francese June Brand.

09:36 Sbaglia anche Olivier ad ingresso muro. L’austriaca riesce a difendersi inserendosi in seconda posizione ad un secondo ed 8 centesimi da Piller. Tocca alla svizzera Stefanie Grob, vincitrice dell’oro in discesa libera.

09:34 Distacco pesante anche per la scandinava, che allunga le linee e paga un secondo e 41 centesimi dalla leader. Ancora Austria al cancelletto con Victoria Olivier.

09:33 Errore ad ingresso del breve muro per Buergler, che giunge al traguardo con un secondo e 10 centesimi da Piller. Spazio ora alla norvegese Madeleine Sylverster-Davik.

09:32 1:02.26 il primo riferimento fissato dall’elvetica Piller. Tracciatura molto filante del tecnico austriaco, che ora osserva la prima atleta di casa Austria. E’ in partenza infatti Viktoria Buergler.

PRIMA MANCHE

09:28 Ultimato il compito degli apripista. Tra 180 secondi via alla prima manche con la svizzera Sue Piller.

09:25 Splendida giornata nella località di confine del Friuli-Venezia Giulia. Rispende il sole sulle piste di Tarvisio.

09:22 Questi i pettorali di partenza delle italiane:

12-Ambra Pomarè

13-Tatum Bieler

14-Giorgia Collomb

24-Giulia Valleriani

32-Camilla Vanni

44-Ludovica Righi

09:17 Italia che prova a risalire sul podio dopo il bronzo colto da Sara Thaler in superG. Saranno sei le azzurre al via della competizione.

09:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dello slalom gigante femminile dei Mondiali juniores 2025 di sci alpino. Tra poco meno di 20 minuti spazio alla prima manche.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante femminile dei Mondiali juniores 2025 di sci alpino. Sulle nevi di Tarvisio spazio alle discipline tecniche con l’Italia che cerca di rimpinguare il finora magro bottino di medaglie dopo il bronzo conquistato da Sara Thaler in superG.

Sei le azzurre al via della manifestazione iridata, con le speranze di medaglie riposte principalmente in Ambra Pomarè, Giorgia Collomb e Tatum Bieler. Le tre italiane partiranno una dietro l’altra avendo estratto i pettorali dal 12 al 14. Con il numero 24 entrerà in gara invece Giulia Valleriani, mentre Camilla Vanni e Ludovica Righi avranno il pettorale n.32 e n.44.

110 le atlete al via, con le elvetiche Stefanie Grob e Sue Piller tra le favorite al pari delle austriache Viktoria Buergler e Victoria Olivier. Occhi puntati anche sulla norvegese Madeleine Sylverster-Davik e sulla francese June Brand. Primo gruppo di merito chiuso dall’americana Elizabeth Bocock, dalle tedesche Laila Illig e Jana Fritz, dall’austriaca Leonie Raich e dalla transalpina Emy Charbonnier.

Lo slalom gigante femminile dei Mondiali juniores 2025 di sci alpino inizierà alle 9.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurre!