LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025 in DIRETTA: Philipsen domina la volata, Milan in top-ten

La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.

17.02 Il programma della stagione entra in una delle fasi più calde. Infatti ci si addentra nel mese di marzo, da sempre pregno di competizioni decisamente interessanti. E’ il caso del prossimo weekend: sabato l’attesa sarà tutta rivolta per le Strade Bianche.

17.00 Purtroppo Jonathan Milan non è riuscito a brillare. L’azzurro si è mal posizionato nella preparazione alla volata, trovandosi di fatto nel lato peggiore, quello meno coperto dal vento, e quindi ha perso il treno per provare a vincere la gara. Alla fine Milan si è piazzato sesto, non arrivando lontanissimo dai migliori, a dimostrazione che la potenza e i cavalli ci sono.

16.57 Jasper Philipsen conquista la prima vittoria stagionale e avvia al meglio il suo 2025 dopo le sconfitte all’UAE Tour e all’Omloop. Il velocista belga arpiona il successo dominando la volata conclusiva, regolando la resistenza di Olav Kooij per regalarsi il primo sigillo alla Kuurne. Al contrario di ieri, in molti hanno cercato di provare a sbaragliare la concorrenza nel corso della gara, provando ad attaccare sui tanti strappi posti lungo il tracciato: in ogni caso, il gruppo è arrivato compatto al traguardo, permettendo ai velocisti di giocarsela allo sprint.

16.55 Philipsen si è fatto un gran bel regalo di compleanno, visto che proprio oggi il belga festeggia i suoi 27 anni.

16.53 La top-6 della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025.

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Deceuninck 200 125 4:26:30

2 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike ,,

3 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech ,,

4 MARIT Arne Intermarché – Wanty ,,

5 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team ,,

6 MILAN Jonathan Lidl – Trek ,,

16.51 Lontani sia Jonathan Milan che Tim Merlier: due dei favoriti di fatto non hanno partecipato alla volata per la vittoria, non riuscendo a posizionarsi al meglio per lo sprint conclusivo.

16.49 Seconda posizione per Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), terzo a sorpresa Hugo Hofstetter (Israel – Premier Tech).

16.47 VINCE JASPER PHILIPSENNNN! Si riscatta il belga dopo la delusione di ieri: 52ma vittoria in carriera per il velocista della Alpecin-Deceuncinck, sempre più ai vertici del panorama ciclistico mondiale.

16.47 Il gruppo imbocca l’ultimo rettilineo, Milan non è messo bene. Occhio a Philipsen che prova a uscire.

16.46 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO!

16.46 In testa la EF Education-Easy Post per Van den Berg, occhio anche alla Cofidis che risale prepotentemente.

16.45 Un po’ disorganizzata la Lidl-Trek: Milan si trova alle spalle di Van Aert. 2 km al traguardo.

16.44 Caduta nel gruppo: gran botta per Govekar (Bahrain-Victorius), lo sloveno non sembra essersi fatto nulla di che per fortuna.

16.42 Si scaldano i motori in vista della volata: ci sono ben tre uomini per Philipsen, davanti troviamo compatta la Uno-X Mobility.

16.41 5 km al traguardo.

16.40 Si riporta nelle prime posizioni Merlier, anche Van Aert si rifà sotto.

16.38 Si aprono a ventaglio le formazioni, la Lidl-Trek prova a risalire dopo essersi nascosta negli ultimi chilometri.

16.35 10 km al traguardo.

16.34 Ripresi i quattro fuggitivi, termina l’inseguimento del gruppo agli uomini di testa.

16.32 INIZIA L’ULTIMO GIRO!

16.31 Il gruppo tiene in pasto i quattro corridori di testa, quando ci si avvicina al passaggio sul traguardo per iniziare l’ultimo giro.

16.30 15 km alla conclusione.

16.28 Solo 10″ rimasti di vantaggio ai quattro corridori.

16.25 Il gruppo entra nel circuito finale.

16.23 20 km al traguardo.

16.22 Diminuisce il vantaggio dei quattro battistrada, ora distanti solamente 15″ dai corridori all’inseguimento.

16.19 La corsa arriva a Kortrijk.

16.16 Ora fa capolino la Soudal Quick-Step per Tim Merlier.

16.14 La Lidl-Trek continua a comandare il gruppo inseguitore: la formazione statunitense ci crede quest’oggi.

16.12 Ancora una trentina di secondi di vantaggio per i battistrada: nel gruppo di testa è rimasto anche Mayrhofer.

16.11 30 km al traguardo.

16.08 Sempre 40″ di divario tra il gruppo e la testa della corsa.

16.07 L’azione di Wellens viene stoppata da De Bondt e Desal.

16.06 Scatto di Tim Wellens. Il belga quest’oggi è scatenato: intanto è iniziato il tratto in pavé di Beerbosstraat (0.5 km).

16.05 Sempre la Lidl-Trek a fare l’andatura nel gruppo.

16.04 Anche Bissegger si rialza.

16.03 Nel frattempo Van Petegem viene ripreso dal gruppo.

16.01 Dries De Bondt accelera e prende il comando in solitaria della corsa.

15.59 Sempre 40″ di vantaggio per i battistrada sul gruppo.

15.56 Poco più di 40 km al traguardo.

15.53 La corsa si è calmata dopo una fase decisamente scoppiettante: probabilmente si deciderà tutto in volata.

15.50 Ora il gruppo però ha abbassato il ritmo. Aumenta il margine dei dieci battistrada, i quali viaggiano con 40″ di vantaggio.

15.47 Si rialzano Van Aert e Adrià, il gruppo li ringhiottisce.

15.45 50 km al traguardo.

15.43 Stabile la situazione di corsa, Van Aert e Adrià sembrerebbero essersi “piantati”. Probabilmente i due si faranno raggiungere dal gruppo fra poco.

15.41 Nei momenti di corsa meno palpitanti, la Lidl-Trek è sempre la formazione più attiva nel gruppo.

15.39 Van Aert e Adrià viaggiano con 15″ di ritardo dai primi dieci, il gruppo è staccato di mezzo minuto.

15.38 Superato anche l’ostacolo del Kluisberg, non dovrebbero esserci più asperità da qui al traguardo.

15.37 Dieci secondi dividono il duo evaso dal gruppo al plotone inseguitore.

15.36 CHE SGASATA DI VAN AERT! Il belga sta dando tutto, alle sue spalle prova a rimanere agganciato Roger Adrià (Red Bull – BORA – Hansgrohe).

15.35 Scatta ancora Van Aert! Inizia il Kluisberg (1.1 km al 5.6%).

15.34 C’è il ricongiungimento, davanti ora abbiamo dieci corridori nel gruppo di testa.

15.33 Bissegger, Artz e Wellens sono sempre più vicini ai battistrada

15.32 Ricucito il divario tra i due tronconi del gruppo, 60 km al traguardo.

15.31 Bissegger, Artz e Wellens si stanno per riportare sul gruppo di testa.

15.31 Anche Philipsen appare in palla, non si vede invece Tim Merlier.

15.30 Una ventina di corridori sono evasi dal gruppo: c’è anche Jonathan Milan, molto attento a non perdere le ruote dei più rapidi nel gruppo.

15.29 Bissegger, Artz e Wellens viaggiano con 25″ di ritardo dal gruppo.

15.28 Il gruppo si è spaccato nuovamente. Ancora una volta è Jorgenson a imporre un ritmo notevole, insostenibile per la maggior parte dei corridori.

15.27 Bissegger e Wellens hanno ripreso Artz, il quale si è staccato dal plotone di testa.

15.25 Wellens va a riprendere Bissegger. Il belga ha già guadagnato oltre 40″ sul gruppo.

15.24 Scatta anche il belga Arjen Livyns (Lotto).

15.24 Ennesima accelerazione di Tim Wellens. I corridori stanno affrontando la Côte du Trieu (1.2 km al 7.4%).

15.22 Bissegger da buon cronoman guarda dritto davanti a sé e guadagna sul gruppo.

15.22 Dopo le sgasate precedenti, Van Aert si è portato in coda al gruppo.

15.21 I primi sette ora viaggiano con 45″ di margine sul gruppo.

15.19 Ora ci prova Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale).

15.18 Sventato anche quest’attacco: il gruppo sembra molto concentrato quest’oggi, ancor più di ieri dove già era complicato fare la differenza.

15.18 70 km al traguardo.

15.17 Il gruppo però non si vuole far sorprendere e rimane pressocché appiccicato al belga, il quale peraltro trova compagnia.

15.16 VAN AERT ATTACCA! L’alfiere della Visma | Lease a Bike fa la voce grossa: per lui è fondamentale fare la differenza in questa sezione tortuosa.

15.15 Accelera Van Aert! Il belga tenta l’allungo, dietro però ricuce il buco addirittura Jasper Philipsen.

15.15 Inizia l’ascesa di Hotond (1.2 km al 3.3%).

15.14 Van Aert sembra decisamente attivo e combattivo. Occhio che il belga vuole far saltare il banco quest’oggi.

15.13 L’azzurro perde terreno nel corso dell’ascesa, ma rimane tranquillamente nel gruppo.

15.12 Molto bene Milan! Jorgenson adotta la stessa tattica vista in precedenza, l’azzurro si accoda alla ruota dello statunitense ed occupa la seconda posizione del gruppo.

15.10 Inizia il Kruisberg (1.3 km al 5.3%).

15.10 Il gruppo rientra: distacco di poco più di 1’30” dai fuggitivi.

15.08 Il gruppo non è staccato di molto dal plotone di Van Aert. Divario di circa 10″ tra i due gruppetti.

15.07 Meno di 80 km al traguardo.

15.06 E’ un gruppetto interessante. Van Aert guida la pattuglia, c’è anche Matteo Trentin: nel frattempo è stato ripreso Narvaez.

15.05 Occhio perché un gruppetto composto da una decina di corridori ha raggiunto Wellens e compagni. In quest’azione c’è Wout Van Aert.

15.04 Questi quattro possiedono una decina di secondi sul gruppo: davanti a loro c’è sempre Narvaez, rimasto solo dopo lo strappo di Mont Saint Laurent.

15.03 Assieme a Wellens ed Askey troviamo Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale) e Tim Abrahamsen (Uno-X Mobility).

15.02 Terminata l’ascesa del muro di Mont Saint Laurent.

15.02 Problemi per Jordi Meeus (Red Bull – BORA – Hansgrohe).

15.01 Wellens e un uomo della Uno-X riprendono Askey.

15.00 Che menata di Wellens! Il belga della UAE lascia tutti alle spalle!

15.00 Narvaez stacca Askey, intanto Wellens accelera il ritmo nel gruppo.

14.59 La Lidl-Trek fa il ritmo nel gruppo: Jonathan Milan si riporta sotto i compagni di squadra.

14.57 Inizia il muro di Mont Saint Laurent (1.2 km al 7.1%). In quest’ascesa c’è anche la difficoltà aggiuntiva del pavé.

14.56 In questa fase di corsa c’è un po’ d’aria che sta dando fastidio agli atleti.

14.55 Askey e Narvaez si son riportati a 2′ dai sette fuggitivi.

14.54 E si spacca il gruppo. Azione decisa quella effettuata dallo statunitense: qua i velocisti devono tener duro per rimanere con i migliori.

14.53 Il gruppo si allunga: davanti a tutti c’è Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike).

14.52 La testa della corsa imbocca lo strappo di Le Bourliquet (1.3 km à 6%).

14.51 Foratura per Kielich: sfortunato il belga, Narvaez ed Askey scappano via.

14.50 Nel frattempo il trio composto da Askey, Kielich e Narvaez viaggia con 35″ di margine sul gruppo: da tener d’occhio soprattutto l’ecuadoriano, uomo dal gran motore in salita.

14.48 90 km al traguardo.

14.46 Se qualcuno ha l’intenzione di attaccare, i prossimi 35 km saranno fondamentali. Infatti i corridori affronteranno una serie di sei strappi consecutivi, sui quali può esser impartita una differenza considerevole sul gruppo.

14.45 Con quest’accelerazione il gruppo si è frazionato.

14.44 Il trio evaso dal gruppo ha già preso una quindicina di secondi di margine da quest’ultimo.

14.43 Assieme ad Askey troviamo Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) e Jonathan Narvaez (UAE Emirates – XRG).

14.43 Cade Jan Tratnik (Red Bull – BORA – Hansgrohe).

14.41 Lewis Askey (Groupama – FDJ) prova a scappare via dal gruppo, nel frattempo si stacca Soren Waerenskjold, il vincitore della Omloop disputatasi ieri.

14.39 4’10” il margine dei fuggitivi sul gruppo.

14.38 I sette battistrada stanno già scalando il muro di Hameau des Papins.

14.36 100 km al traguardo.

14.33 I corridori stanno per affrontare un tratto interlocutorio prima di ricominciare a salire con lo strappo di Hameau des Papins.

14.31 Poco più di 110 km al traguardo.

14.28 Terminata La Houppe. La prossima ascesa sarà quella di Hameau des Papins (1.2 km al 5.9%)

14.26 Dopo poco più di due ore di corsa i corridori hanno coperto 80.5 chilometri viaggiando ad una velocità media di 39 km/h.

14.25 Inizia la salita di La Houppe (1.7 km al 4.4%).

14.23 Ricordiamo i nomi dei sette corridori che compongono il gruppo di testa: Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Huub Artz (Intermarché – Wanty), Ward Vanhoof (Team Flanders – Baloise), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets), Ceriel Desal e Axandre Van Petegem (Wagner Bazin WB)

14.20 La prossima salita è quella di La Houppe (1.7 km al 4.4% di pendenza media). All’inizio di questo muro mancano circa 5 chilometri.

14.17 Vedremo se qualche squadra deciderà di fare corsa dura nel tentativo di staccare i migliori velocisti. Ricordiamo che l’ultima salita di giornata è a circa 60 chilometri dall’arrivo.

14.14 La testa della corsa è ai piedi del Berg Ten Houte (1.1 km al 4.9%)

14.11 Alcune immagini dalla corsa:

14.08 Questa la formazione della Soudal Quick-Step che corre per il campione europeo Tim Merlier:

121 MERLIER Tim

122 LAMPAERT Yves

123 REINDERINK Pepijn

124 SVRČEK Martin

125 VAN GESTEL Dries

126 VAN LERBERGHE Bert

127 VANGHELUWE Warre

14.05 Inizia il Gieterijstraat (300 metri in pavé). Subito dopo ci sarà il Nederholbeekstraat

14.02 Mancano 130 chilometri all’arrivo.

13.59 In casa Italia attenzione anche a Davide Ballerini (XDS Astana Team) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Entrambi potrebbero essere protagonisti in caso di volata in un gruppo ristretto.

13.56 Mancano meno di 5 chilometri all’inizio del Gieterijstraat.

13.53 Il corridore ad aver vinto più volte la Kuurne-Bruxelles-Kuurne è Tom Boonen. Il belga ha trionfato nel 2007, nel 2009 e nel 2014. Boonen vanta anche un terzo posto ottenuto nel 2006.

13.50 Questi i corridori che compongono la testa della corsa: Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Huub Artz (Intermarché – Wanty), Ward Vanhoof (Team Flanders – Baloise), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets), Ceriel Desal e Axandre Van Petegem (Wagner Bazin WB)

13.47 Il vantaggio dei sette fuggitivi è ora salito a 4′ 35″.

13.44 Le prossime difficoltà saranno il Gieterijstraat ed il Nederholbeekstraat due settori di pavé consecutivi, entrambi lunghi 300 metri.

13.41 Attenzione alla gare di Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost). L’azzurro ieri ha chiuso all’ottavo posto la Omloop Nieuwsblad dimostrando di avere una buona condizione fisica.

13.38 I corridori stanno ora affrontando il Bloembeek (1.1 km al 4.6% di pendenza media)

13.36 Dopo poco più di un’ora di corsa il gruppo viaggia ad una velocità media di 40.5 km/h.

13.33 Continua a guadagnare la testa della corsa che ora ha 3′ 30″ di vantaggio sul gruppo.

13.30 Il vantaggio dei sette fuggitivi è ora di 1′ 50″.

13.28 Questi i sette corridori in testa alla corsa: Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Huub Artz (Intermarché – Wanty), Ward Vanhoof (Team Flanders – Baloise), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets), Ceriel Desal (Wagner Bazin WB) e Axandre Van Petegem (Wagner Bazin WB)

13.25 I sette corridori hanno preso quasi un minuto di vantaggio.

13.23 Nuovo attacco, questa volta di sette corridori. Riusciranno a prendere il largo?

13.21 Sono 17 gli italiani al via di questa corsa: Edoardo Affini (Team Visma | Lease a bike), Giosuè Epis e Luca Mozzato (Arkea – B&B Hotels), Alberto Bruttomesso ed Andrea Pasqualon (Bahrain – Victorious), Vincenzo Albanese (EF Education | EasyPost), Jonathan Milan (Lidl – Trek), Davide Cimolai, Lorenzo Milesi e Manlio Moro (Movistar Team), Davide Ballerini, Alessandro Romele e Michele Gazzoli (XDS Astana Team), Giacomo Nizzolo, Matteo Moschetti e Nicolò Parisini (Q 36.5 Pro Cycling Team) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team)

13.18 Chiuso anche quest’attacco. Il gruppo che sembra voler tenere sotto controllo questa corsa nella sua interezza.

13.17 Attacco di Loic Vliegen seguito da due corridori.

13.15 Terminati il Volkegemberg (1.1 km al 4.2% di pendenza media) e l’Holleweg, primo settore di pavé di questa corsa.

13.13 Ripresi i 6 fuggitivi. Il gruppo torna ad essere compatto

13.11 Il sestetto in testa alla corsa ha 15″ sul gruppo.

13.08 6 corridori prendono un piccolo vantaggio sul resto del gruppo.

13.07 Questa la formazione dell’Alpecin – Deceuninck per questa corsa:

11 PHILIPSEN Jasper

12 RICKAERT Jonas

13 DILLIER Silvan

14 GROVES Kaden

15 PRICE-PEJTERSEN Johan

16 KIELICH Timo

17 DEHAIRS Simon

13.04 Dopo 30 chilometri il gruppo è ancora compatto.

13.01 Questi i settori di pavé che affronteranno i corridori quest’oggi:

35.6 Holleweg 700 metri

68.3 Gieterijstraat 300 metri

68.9 Nederholbeekstraat 300 metri

73.4 Berg Ten Houte 300 metri

111.7 Mont Saint Laurent 400 metri

121.2 Oude Kruisberg 500 metri

162.8 Beerbosstraat 500 metri

12.58 L’Italia non ha mai trionfato alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Solamente 7 italiani sono salito sul podio di questa corsa: Andrea Peron (3° nel 1995), Gianluca Pianegonda (3° nel 1996), Enrico Cassani (3° nel 2002), Paolo Bettini (2° nel 2004), Elia Viviani (3° nel 2015), Sonny Colbrelli (3° nel 2018) e Giacomo Nizzolo (2° nel 2020).

12.55 Prosegue compatto il gruppo. Tenere l’andatura elevata sin dall’inizio potrebbe fare il gioco delle formazioni senza velocisti.

12.52 Terminato il Tiegmberg. La strada ora sarà pianeggiante fino ai piedi del Volkegemberg (1.1 km al 4.2% di pendenza media)

12.49 Questi i vincitori delle ultime edizioni:

2024 VAN AERT Wout

2023 BENOOT Tiesj

2022 JAKOBSEN Fabio

2021 PEDERSEN Mads

2020 ASGREEN Kasper

2019 JUNGELS Bob

2018 GROENEWEGEN Dylan

2017 SAGAN Peter

2016 STUYVEN Jasper

2015 CAVENDISH Mark

12.46 Questa la formazione della Team Visma | Lease a bike per questa corsa:

1 VAN AERT Wout

2 BENOOT Tiesj

3 CAMPENAERTS Victor

4 JORGENSON Matteo

5 KOOIJ Olav

6 AFFINI Edoardo

7 VAN BELLE Loe

12.43 Il gruppo è arrivato ai piedi del Tiegmberg (1km al 3.3% di pendenza media).

12.40 Niente da fare: il gruppo riprende i sette fuggitivi.

12.38 Forse ci siamo. Sette corridori hanno guadagnato qualche secondo sul gruppo

12.36 Due corridori quest’oggi potrebbero fare cifra tonda in caso di vittoria. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike) cerca il cinquantesimo successo in carriera, mentre Jonathan Milan (Lidl – Trek) insegue il ventesimo.

12.33 C’è stato un attacco di Tomas Kopecky (Unibet Tietema Rockets) e Leander Van Hautegem (Wagner Bazin WB). I due corridori però sono stati immediatamente ripresi dal gruppo

12.30 Prosegue compatto il gruppo. Ancora nessuno è riuscito a portare via la fuga di giornata

12.27 Questa la formazione della Lidl – Trek per quest’edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne:

91 STUYVEN Jasper

92 MILAN Jonathan

93 SKUJIŅŠ Toms

94 HOOLE Daan

95 THEUNS Edward

96 VACEK Mathias

97 SÖDERQVIST Jakob

12.24 La prima asperità di giornata sarà il Tiegemberg (1 km al 3.3% di pendenza media). Questo muro inizierà tra circa 15 chilometri

12.21 Inizia ufficialmente la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025!

12.18 Giornata speciale per due corridori in gruppo. Quest’oggi compiono gli anni Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) e Sean Flynn (Team Picnic PostNL).

12.15 Tra i favoriti della vigilia c’è anche Jonathan Milan (Lidl – Trek). L’azzurro è reduce dal UAE Tour in cui ha ottenuto due successi di tappa dimostrando di essere già in un grande periodo di forma. L’italiano cerca il primo successo in carriera in una delle Classiche del Nord.

12.12 Il percorso sembra presagire un arrivo in volata, magari in un gruppo ristretto. Il campione uscente è Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike) che proverà a riscattarsi dopo esser rimasto fuori dal podio alla Omloop Nieuwsblad. Attenzione però anche a Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), terzo ieri, Tim Merlier (Soudal Quick-Step), campione europeo in carica, e Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe).

12.09 I corridori sono già in corsa in questo momento. Ci saranno 7 chilometri di trasferimento prima della partenza ufficiale.

12.06 La partenza sarà da Kortrij con l’arrivo posto dopo 197 km a Kuurne. I corridori affronteranno 13 muri tutti però posti nella parte centrale del percorso: dalla cima dell’ultima difficoltà, il Kluisberg (1.1 km al 5.6% di pendenza media), mancheranno poco meno di 60 chilometri.

12.03 Dopo la vittoria di Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) alla Omloop Nieuwsblad prosegue la stagione delle Classiche del Nord con la settantasettesima edizione della Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025.

