Kuurne – Brussel – Kuurne 2025: Jonathan Milan prova a dire la sua in Belgio

Secondo giorno di Classiche del Nord in Belgio. Prima la Omloop Nieuwsblad, poi tocca alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, altra corsa storica, giunta alla sua edizione numero 77. Una gara meno dura rispetto a quella di sabato (appuntamento domenica): andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Il via da Kortrijk, l’arrivo a Kuurne dopo 196,9 chilometri. Gara che di solito è adatta ai velocisti, ma che può cambiare per le condizioni meteo (vento e pioggia spesso ribaltano gli equilibri). Sono tredici i muri da affrontare, tutti però distanti dal traguardo (l’ultimo a 60 chilometri dall’arrivo).

FAVORITI

Così come alla Omloop Nieuwsblad, il nome da seguire è quello di Wout van Aert: il corridore della Visma | Lease a Bike è il campione uscente e può sfruttare un vero e proprio squadrone a disposizione per fare la differenza. Da tenere d’occhio anche il connazionale e campione d’Europa Tim Merlier e gli altri belgi Tim Wellens e Jasper Philipsen. Un nome di quelli che possono tentare il colpo è quello di Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG).

ITALIANI

L’attesa è sicuramente per Jonathan Milan. Il friulano della Lidl-Trek si testa in Belgio dopo aver dato spettacolo all’UAE Tour con due vittorie: ha tutte le carte in regola per giocarsela con i migliori. Altri corridori da seguire sono Davide Ballerini ed Alberto Bettiol, quest’ultimo con la maglia tricolore sulle spalle.

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA