LIVE Italia-Olanda, amichevole U21 in DIRETTA: prove generali verso gli Europei

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, amichevole U21, sfida affascinante per gli azzurrini.

L’Italia Under 21 allenata dal selezionare Carmine Nunziata torna in campo in un test di grande prestigio. Gli Azzurrini, reduci da un periodo che li ha visti imporsi in ben 16 match su 17 sfide ufficiali, sono pronti a fare il salto di qualità in vista di quest’estate al torneo europeo in programma in Slovacchia. Questa sfida contro gli Oranje servirà a misurare la condizione e la preparazione della rosa. Il selezionatore Nunziata, oltre a cercare conferme dai suoi ragazzi più esperti, punta anche a valutare i nuovi selezionati, tra cui Angori e Doumbia, chiamati a farsi vedere in questo grande appuntamento contro la formazione olandese.

L’Olanda Under 21 è in gran forma e costituisce una delle nazionali più competitive a livello internazionale. L’Olanda ha ottenuto la qualificazione all’Europeo U21 con un grande percorso di 10 successi su 10. Sebbene il bilancio storico degli incontri diretti penda a favore della nazionale dei Paesi Bassi, nelle ultime tre partite è stata sempre l’Italia a vincere. Il commissario tecnico Reiziger può contare su diversi giovani calciatori talentuosi che hanno già ottenuto l’attenzione nelle recenti partite di qualificazione all’Europeo che sarà in Slovacchia.

PROBABILE FORMAZIONE:

Italia U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona; Miretti, Ndour, Prati; Baldanzi, Gnonto; Sebastiano Esposito. Ct. Nunziata.

Olanda U21 (4-2-3-1): Roefs; Rensch, Flamingo, Baas, Maatsen; Fitz-Jim, Milambo; Salah-Eddine, Poku, Van Broderode; Emegha. Ct. Reiziger.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, amichevole U21: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:15. Buon divertimento!