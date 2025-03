Dove vedere Italia-Olanda U21 in tv: orario, programma, streaming

L’Italia Under 21 affronterà l’Olanda nell’amichevole in programma venerdì 21 marzo (ore 18.15). La nostra Nazionale scenderà in campo allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per fronteggiare un avversario di riferimento in campo internazionale: si tratta di un test probante in avvicinamento agli Europei di categoria in programma quest’estate in Slovacchia, estremamente importante per fare un punto della situazione in seno alla formazione guidata dal CT Carmine Nunziata.

Gli azzurri cercheranno il risultato di rilievo contro gli oranje, ma soprattutto indicazioni importanti dal punto di vista tecnico e tattico. Questa finestre prevede anche un’altra amichevole, in programma lunedì 24 marzo contro la Danimarca a Cittadella (in provincia di Padova). Il Commissario Tecnico è stato molto chiaro alla vigilia dell’incontro: “Farò qualche esperimento, proverò alcuni giocatori in posizioni diverse. Sono gli ultimi test, se si deve provare qualcosa di nuovo, adesso é il momento per farlo“.

L’Olanda, ha spiegato Nunziata, “è una squadra tecnica e intensa nei movimenti. Anche noi però stiamo bene e mi piacerebbe, come detto già qualche giorno fa, iniziare a vedere la squadra entrare nell’ottica dell’Europeo, con la giusta mentalità. Quella di Venezia sarà una bella partita, tra due squadre che giocano bene a calcio: sarà un bello spettacolo“.

Tra le individualità di spicco vanno annotati Tommaso Baldanzi, Fabio Miretti, Sebastiano Esposito e Wilfried Gnonto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda U21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-OLANDA U21

Venerdì 21 marzo

Ore 18.15 Italia U21 vs Paesi Bassi U21 – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA U21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis:

Diretta Live testuale: OA Sport.