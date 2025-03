LIVE Berrettini/Sonego-Mektic/Venus, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: gli azzurri cercano il riscatto in doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno di doppio maschile del Masters 1000 di Indian Wells tra l’inedita coppia azzurra formata da Matteo Berrettini Lorenzo Sonego e Nikola Mektic (CRO) e Michael Venus (NZL).

Ci si giocano gli ottavi di finale contro gli americani Seggerman e Trhac, che hanno sconfitto Khachanov e Rublev. Di fronte alla coppia romano piemontese ci sono due specialisti del doppio, che sono nel circuito ormai da molte stagioni e che si sono da poco ‘accoppiati’ per questo 2025. Al momento sono in 17^ posizione nella race to Torino.

In stagione il croato e il neozelandese hanno vinto il 250 inaugurale di Auckland in finale su Harrison/Ram e hanno raggiunto i QF sia a Doha che a Rotterdam. A Dubai hanno perso invece subito contro i futuri vincitori Heliovaara/Patten. Per Berrettini e Sonego sarà una partita molto complicata.

Si gioca alle ore 19:00