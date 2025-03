L’Italia U21 pareggia 1-1 contro la Danimarca nell’ultimo test prima degli Europei

Si chiude in parità, con il punteggio di 1-1 l’amichevole tra l’Italia Under 21 ed i parietà della Danimarca disputata allo stadio Tombolato di Cittadella (Padova). Il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei, che si disputeranno quest’anno in Slovacchia, prosegue per la formazione del commissario tecnico Carmine Nunziata. Non arriva una vittoria, ma gli spunti di interesse non sono mancati nell’ultimo match prima della manifestazione continantale.

L’Italia si è schierata con il 4-3-1-2 con Desplanches tra i pali, quindi linea difensiva con Zanotti, Ghilardi, Bertola e Angori. La linea mediana vedeva Bianco, Prati e Pisilli. In avanti Pafundi agiva alle spalle di Ambrosino e Esposito.

La Danimarca ha risposto con il 4-3-3 con Jungdal in porta, quindi Gaeei, Kristensen, Provstgaard e Jelert in difesa, quindi Jensen, Chukwuani e Jorgensen a centrocampo, mentre il tridente offensivo era composto da Boving, Kjerrumgaard e Bischoff.

Il match parte subito su ottimi ritmi e la Danimarca sblocca il punteggio al minuto 21′ con Sorensen. Gli Azzurrini pareggiano subito i conti con Prati che va a segno al 37° minuto. Nella ripresa, consueta girandola di cambi per i due allenatori. Le occasioni si fanno più rarefatte, ma gli Azzurrini spingono per trovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Gli scandinavi, però, resistono e la sfida si chiude sul punteggio di 1-1.