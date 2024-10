L’Italia Under21 si qualifica agli Europei 2025 col brivido: basta un pari con l’Irlanda

Missione compiuta per l’Italia Under 21 che stacca il pass per i Campionati Europei di categoria 2025 che si disputeranno in Slovacchia. Agli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, era sufficiente conquistare un pareggio nel match odierno contro l’Irlanda allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste e il pareggio per 1-1 ha confermato il passaggio del turno per i nostri portacolori.

L’Italia si è schierata in campo con il 4-3-2-1 con Desplanches tra i pali, quindi linea difensiva composta da Savona, Ghilardi, Bertola e Zanotti. Centrocampo con Ndour, Prati e Casadei, quindi Gnonto e Baldanzi a sostegno di Esposito. L’Irlanda, invece, ha risposto con il 5-3-2 con Brooks in porta, Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNully e Roughan in difesa, quindi Healy, Adeeko e Moran in mediana, mentre il duo d’attacco era composto da Armstrong e Kenny.

L’Italia parte forte e, dopo una buona prima fase, passa a condurre al minuto 23′. Gnonto trova Casadei che non lascia scampo all’estremo difensore irlandese. Lo stesso Gnonto al minuto 37′ ha l’occasione per chiudere i conti, ma si presenta dal dischetto e sbaglia la conclusione.

Si va al riposo sull’1-0 per gli Azzurrini che proseguono a spingere. Il raddoppio, però, non arriva e, anzi, l’Irlanda trova il pareggio. Minuto 66′. Emakhu serve Moran che supera Desplanches e firma la beffa. Nel finale tanta confusione con l’Irlanda che prova il colpaccio, mentre gli Azzurrini provano a riportarsi in vantaggio. Chilardi ci prova dai 25 metri all’86° ma Brooks si supera e gli nega il 2-1. Passano due minuti ed è Fabbian a sfiorare la rete di testa in un finale davvero emozionante.

La formazione bianco-verde si presenta davanti a Desplanches con Emakhu e l’estremo difensore, al 92°, salva il match con un grande intervento. Dopo 7 minuti di recupero davvero al cardiopalma arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce l’1-1 e la qualificazione della formazione del CT Nunziata. Con la concomitante vittoria della Norvegia, sono gli scandinavi a chiudere al secondo posto del girone con l’Irlanda eliminata.