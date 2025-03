Calcio, Luciano Spalletti: “Nel secondo tempo presa di coscienza di dover fare di più”

Germania-Italia finisce 3-3, gli azzurri sono eliminati dalla Nations League e finiscono nel girone con la Norvegia nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, quelle che devono portare gli azzurri a rivedere il torneo iridato per la prima volta da un ormai lontanissimo 2014. Luciano Spalletti ha analizzato una vera e propria partita dai due volti.

Così il ct azzurro nell’immediato dopopartita alla Rai: “Ripartiamo da delle valutazioni di quello che è successo. Le partite danno sempre delle notizie. Nel primo tempo siamo stati poco determinati nel riuscire a fare un po’ di gioco, dare alla squadra la possibilità di esprimersi a livello individuale e collettivo. Poi c’è stata la presa di coscienza di dover fare qualcosa di più e hanno fatto vedere quello che tutti si aspettano“.

Dribblate le polemiche sul rigore concesso e poi negato dal VAR: “Io da qui non riesco a vederlo, andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica. Dico che la squadra ha fatto questo forcing dove meritava un po’ più di fortuna“.

Sul secondo gol: “Funziona così. Abbiamo visto che loro battevano questi calci d’angolo veloci, bisogna trasferire quest’attenzione, però se non ce la facciamo c’è poco da fare. Anzi se prendiamo gol meglio, almeno uno si rende conto che non sono solo parole che si dicono, ma che è la realtà“.

Analisi dei difetti: “Abbiamo sbagliato troppe pulizie sulle palle riconquistate, non siamo stati capaci di gestire neanche una palla. E si sapeva che l’inizio sarebbe stato così. Poi mi aspettavo qualcosa di più, eravamo un po’ in balia di quello che facevano. Poi si sono resi conti e hanno messo in piedi una partita vera, importante“.

Di poche parole, sempre alla Rai, Moise Kean: “L’importante per noi è l’atteggiamento diverso. Nel primo tempo potevamo far meglio, siamo riusciti a dare impatto nel secondo. Volevamo portare la vittoira a casa, non ci siamo riusciti. Sono comunque soddisfatto del gruppo“.

Criptico anche sui 45′ iniziali: “Primo tempo non facile, loro sono un’ottima squadra. Abbiamo cercato di dare il meglio, ma hanno trovato spazi e sono riusciti ad attaccar meglio. Nel secondo tempo siamo tornati con un altro spirito, volevamo il risultato da portare a casa. Sarà meglio la prossima volta“.

Laconico sul secondo gol: “Abbiamo avuto una distrazione, può capitare di prendere gol così. Lavoreremo meglio su questo la prossima volta“.