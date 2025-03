Il palmares di Federica Brignone. 2 Coppe del Mondo generali e Coppe di specialità in 4 discipline!

Federica Brignone ha vinto aritmeticamente la Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025, facendo il paio con la Sfera di Cristallo conquistata nel 2019-2020, stagione in cui conquistò anche le classifiche di specialità in gigante ed in combinata.

Questa sera, però, sono diventate quattro le Coppe di specialità vinte dall’azzurra, in altrettante discipline differenti: dopo la classifica di superG, conquistata nel 2021-2022, l’italiana ha conquistato in questa stagione anche la graduatoria di discesa, per la prima volta in carriera.

IL PALMARES DI FEDERICA BRIGNONE

Giochi Olimpici: 1 argento e 2 bronzi

Medaglia d’argento a Pechino 2022 in gigante

Medaglia di bronzo a Pechino 2022 in combinata

Medaglia di bronzo a PyeongChang 2018 in gigante

Campionati del Mondo: 2 ori e 3 argenti

Medaglia d’oro a Saalbach 2025 in gigante

Medaglia d’oro a Meribel 2023 in combinata

Medaglia d’argento a Saalbach 2025 in superG

Medaglia d’argento a Meribel 2013 in gigante

Medaglia d’argento a Garmisch Partenkirchen 2011 in gigante

Classifiche di Coppa del Mondo: 2 generali e 4 di specialità

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa del Mondo generale nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di discesa nel 2024-2025

Vincitrice della Coppa di gigante nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di combinata nel 2019-2020

Vincitrice della Coppa di superG nel 2021-2022

Gare di Coppa del Mondo: 37 vittorie e 83 podi complessivi

17 vittorie in Gigante, 41 podi complessivi

13 vittorie in Superigante, 26 podi complessivi

2 vittorie in Discesa, 10 podi complessivi

5 vittorie in Combinata, 6 podi complessivi