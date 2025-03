F1, l’Italia sogna di rivivere emozioni dimenticate con Andrea Kimi Antonelli

Dopo tre stagioni consecutive (dal 2022 al 2024) senza piloti azzurri in griglia, l’Italia sta per cominciare una nuova era in Formula Uno grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il diciottenne bolognese è stato scelto infatti da Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton (passato alla Ferrari) in Mercedes al fianco di George Russell per il Mondiale 2025.

Antonelli ha bruciato le tappe nelle categorie propedeutiche dopo un ottimo percorso nei kart, vincendo tutto quello che poteva vincere nel biennio 2022-2023 tra Formula 4 e Formula Regional per poi sbarcare direttamente in Formula 2 nel 2024 senza passare dalla Formula 3. L’anno scorso il driver emiliano classe 2006 è stato impegnato inoltre in alcune sessioni di test privati con le Mercedes del recente passato (2021 e soprattutto 2022) per prendere confidenza con le Formula Uno e dimostrare la sua capacità di adattamento.

Kimi ha svolto un ottimo lavoro nei vari test disputati, impressionando i tecnici della scuderia anglo-tedesca e (quando è sfumato definitivamente l’addio di Max Verstappen alla Red Bul) guadagnandosi la chiamata per diventare pilota titolare in F1 già nel 2025 al posto della leggenda britannica sette volte campione del mondo e detentore del record assoluto di GP vinti.

Molto dipenderà dall’effettiva competitività della W16, ma in ogni caso sono trascorsi 19 anni dall’ultima volta che un rappresentante italiano gareggiava in un top team. L’ultimo successo azzurro in Formula Uno risale proprio al 2006, quando Giancarlo Fisichella si impose nel GP della Malesia con la Renault. Con Antonelli il sogno a medio-lungo termine è però quello di rivedere l’Italia in lotta per il titolo, imitando dunque Giuseppe Farina (campione iridato nel 1950 con Alfa Romeo) e Alberto Ascari (doppietta mondiale con Ferrari nel 1952 e 1953).