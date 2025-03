F1, chi vincerà il Mondiale 2025? Le quote per le scommesse su titolo piloti e costruttori

Ci siamo! Tra pochi giorni prenderà il via ufficialmente l’attesissimo Mondiale di Formula Uno 2025. La 75a edizione della massima categoria del motorsport scatterà con il Gran Premio d’Australia di Melbourne, la prima di 24 tappe che ci permetteranno di eleggere il nuovo campione. Chi succederà a Max Verstappen? L’olandese è reduce da un poker di successi e, ovviamente, vuole allungare tale striscia ma, mai come quest’anno, i rivali non mancheranno. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa ne pensano i bookmakers a riguardo.

Triangolando i siti di scommesse più importanti il favorito per il Mondiale di Formula Uno 2025 è Lando Norris. Il pilota inglese, infatti, è bancato pressoché da tutti con una quota di 2.50 davvero bassa. Alle sue calcagna due piloti: Max Verstappen e Charles Leclerc. Il quattro-volte campione del mondo e il pilota monegasco della Ferrari, infatti, sono pagati a 4.50 dai bookmakers e si attestano alla pari in seconda posizione. Risulta interessante scoprire che, subito dietro di loro, prende posto Lewis Hamilton. Il pilota ex McLaren e Mercedes sbarca a Maranello e viene posizinato tra i 6.00 ed i 7.50 per la vittoria del campionato. Nel suo caso, giova ricordarlo, si farebbe la storia. Si tratterebbe, infatti, dell’ottavo alloro iridato per il nativo di Stevenage.

Alle spalle del “Re nero” si posiziona Oscar Piastri. L’australiano è in una situazione particolare. Il suo possibile trionfo stagionale varia tra il 7.50 e gli 11.00. In poche parole viene soppesato da un lato il fatto che abbia una vettura che parte con il ruolo di favorita, dall’altra il fatto che sia ancora giovane e alla prima vera e propria rincorsa per il titolo. Più distanti le due Mercedes. George Russell viaggia tra il 12.00 ed il 16.00, mentre il nostro rookie Andrea Kimi Antonelli, ovviamente, parte tra il 33.0 ed il 51.0.

Passando al titolo costruttori, invece, le quote della McLaren sono decisamente “popolari” come si diceva ai tempi della storica schedina del Totocalcio. Si passa, infatti, tra l’1.75 e l’1.85. In scia troviamo la Ferrari sui 2.25, mentre la Red Bull viaggia tra i 6.00 ed i 7.50. La Mercedes viene bancata tra il 13.0 ed il 15.0, mentre l’Aston Martin è ferma tra il 51.0 ed il 100.0.