Jonathan Milan firma il bis alla Tirreno-Adriatico: “Ganna favorito per la Sanremo, io ho sensazioni positive”

Jonathan Milan ha vinto la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2025, conquistando così il secondo successo in questa edizione della Corsa dei due Mari. Il velocista friulano si è imposto di forza sul traguardo di San Benedetto del Tronto, battendo in maniera nitida l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Olav Kooij in una volata a ranghi compatti.

L’alfiere della Lidl-Trek si è ripreso brillantemente dopo la caduta di qualche giorno fa e ha bissato l’affermazione ottenuta nella seconda tappa sul traguardo di Follonica, conquistando il quinto sigillo stagionale a livello individuale e lanciandosi con ottimismo verso la Milano-Sanremo, Classica Monumento in programma sabato 22 marzo.

Il 24enne è stato lanciato brillantemente dai compagni di squadra, che nel finale sono stati supportati anche da Filippo Ganna. Il piemontese ha voluto ricambiare il favore che pochi chilometri prima aveva ricevuto dagli uomini della Lidk-Trek, i quali lo hanno aiutato nello sprint intermedio per guadagnare i tre secondi di abbuono con cui ha superato Antonio Tiberi al secondo posto in classifica generale.

Jonathan Milan ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento di essere riuscito a ottenere questa seconda vittoria, era un traguardo importante per me e tutto il team. Siamo riusciti a recuperare al meglio della caduta, mi fa un po’ male il fianco ma si sta bene. Sono super contento per la squadra che ha fatto un grande lavoro per tutta la settimana, non era facile perché il meteo ha detto la sua“.

Il friulano si è proiettato anche verso la Milano-Sanremo: “Penso che il favorito numero 1 sia Filippo Ganna, ha una grandissima condizione: sono contento che abbia fatto secondo e di averlo visto combattere là davanti. Per quanto riguarda me le sensazioni sono buone, recupereremo in questa settimana e poi si vedrà“.