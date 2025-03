Jonathan Milan dominante in volata alla Tirreno-Adriatico: “È stato tutto perfetto”

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista e, dopo il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale a Lido di Camaiore, vince anche la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2025 grazie ad un sontuoso Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek ha dominato la volata di gruppo in quel di Follonica, imponendosi con margine davanti all’olandese Maikel Zijlaard e al francese Paul Penhoet.

“L’anno scorso era la prima volta che vedevo questo traguardo e non me lo sono dimenticato, ho preso appunti e abbiamo eseguito tutto bene oggi. I miei compagni mi hanno guidato alla perfezione, come avevamo studiato, oggi è stato tutto perfetto e devo ringraziarli. È stata una bella giornata“, le prime impressioni a caldo del 24enne friulano dopo la corsa.

“Ho realizzato di aver vinto solo dopo la linea d’arrivo. Prima non puoi mai esserne sicuro. Nel finale siamo sempre stati nelle posizioni perfette, sempre coperti e non sprecando energie con il vento. Alla fine ce l’abbiamo fatta come avevamo pianificato. Sono molto contento e orgoglioso dei miei compagni di squadra. Godiamoci questa vittoria, poi penseremo alle prossime tappe“, aggiunge Milan nell’immediato post-tappa.