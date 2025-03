Parigi-Nizza 2025, la Visma | Lease a Bike vince la cronosquadre. Jorgenson nuovo leader

Pronostico rispettato nella terza tappa della Parigi-Nizza 2025. Nella cronosquadre di 28,4 chilometri con arrivo a Nevers è la Visma | Lease a Bike a trionfare, chiudendo con il tempo di 30’26”96 ad una velocità media di 56.235 km/h. Prestazione eccezionale della squadra di Jonas Vingegaard e Matteo Jorgenson, con quest’ultimo che indossa anche la maglia di leader avendo tagliato per primo il traguardo.

Una formazione stellare quella della squadra olandese, che oltre ai due capitani poteva contare anche su alcuni specialisti delle corse contro il tempo come l’italiano Edoardo Affini ed il belga Victor Campanaerts. Presenti anche in formazione Axel Zingle, Per Strand Hagenes e Bart Lammen.

Al secondo posto a 14 secondi ha concluso la Jayco AlUla di Ben O’Connor, che non perde molto dai due rivali per la classifica generale. Terza piazza per la Red Bull Bora-hansgrohe con Aleksandr Vlasov e Florian Lipowitz, che accusano un ritardo di 24 secondi dai capitani della Visma.

Quarto posto per la Lidl-Trek a 29 secondi dalla vetta, con il danese Mattias Skjelmose che riesce a limitare i danni. Sicuramente tra le deluse della giornata c’è la INEOS Grenardiers di Joshua Tarling, Magnus Sheffield e Thymen Arensman, che conclude appena al quinto posto a 32 secondi dalla vincitrice.

Cronosquadre disastrosa per la UAE Team Emirates, che termina addirittura solamente all’ottavo posto a 41 secondi dalla Visma. Il portoghese Joao Almeida perde così moltissimo dai più stretti rivali per la vittoria della Parigi-Nizza. Molto indietro anche la Soudal Quick-Step dell’ex leader Tim Merlier, decima a 50 secondi, mentre è dodicesima ad oltre un minuto la Bahrain-Victorious di Lenny Martinez e Santiago Buitrago.

In classifica generale dunque Matteo Jorgenson è il nuovo leader con sei secondi di vantaggio sul compagno di squadra Jonas Vingegaard. Alle loro spalle gli australiani Michaela Matthews e Ben O’Connor della Jayco AlUla, staccati di 21 secondi. Pagano invece 31 secondi Vlasov e Lipowitz, mentre Almeida è diciottesimo già a 48 secondi.