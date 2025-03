Jannik Sinner torna a dare segnali di vita sui social: il n.1 si dà al ciclismo

Jannik Sinner è tornato a pubblicare una storia su Instagram dopo quasi due mesi: per la prima volta da quando è giunta la notizia della squalifica di tre mesi, il numero 1 del mondo ha dato dei segnali di vita sui social. Il tennista italiano ha postato un paio di fotografie che lo ritraggono in bicicletta insieme al ciclista Giulio Ciccone, all’ex pilota di F1 Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e ad alcuni amici.

Si tratta dello stesso gruppo con cui giovedì si è cimentato in una sessione di kart in provincia di Cuneo e con cui aveva trascorso il Capodanno. Il fuoriclasse altoatesino si sarebbe distinto anche sui pedali, come ha fatto intendere Ciccone sui social: “Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!“. Il nostro portacolori si sta dedicando ad attività alternative durante questo stop, visto che fino al 12 aprile non potrà allenarsi in circoli tennistici riconosciuti.

La squalifica che Jannik Sinner ha patteggiato con la WADA terminerà il prossimo 4 maggio e l’azzurro, che quest’anno ha vinto gli Australian Open, tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia, che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 23enne dovrebbe presentarsi nella Capitale ancora da numero 1 del ranking ATP, salvo un difficile filotto firmato dal tedesco Alexander Zverev (dovrà vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e imporsi all’ATP 500 di Monaco per riuscire nel sorpassi).