I Laureus World Sport Awards sono a tutti gli effetti gli Oscar dello Sport: è il riconoscimento più ambito del settore e rappresenta il premio che incorona un atleta a livello internazionale. Nei giorni scorsi il comitato aveva fatto sapere che avrebbe escluso Jannik Sinner dalle nomination a causa della squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno al Clostebol e dunque l’edizione che premia i grandi trionfi del 2024 sarà priva del numero 1 del mondo tennis, capace di vincere due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals, tre Masters 1000 e la Coppa Davis nella passata stagione.

A Madrid sono stati svelati gli sportivi che concorreranno per le statuette della 25ma edizione che verranno consegnate il prossimo 21 aprile nella capitale spagnola, a votare sono più di 1300 giornalisti. Lo sportivo dell’anno (categoria maschile) sarà uno tra il francese Leon Marchand (quattro ori olimpici nel nuoto), lo svedese Armand Duplantis (primatista mondiale di salto con l’asta), lo spagnolo Carlos Alcaraz (vincitore di Wimbledon e Roland Garros), l’olandese Max Verstappen (Campione del Mondo F1), lo sloveno Tadej Pogacar (Campione del Mondo di ciclismo, capace di vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno).

Tra le donne, invece, figurano la spagnola Aitana Bonmati (calciatrice vincitrice del Pallone d’Oro per il secondo anno consecutiva, lo scorso anno venne premiata con la statuetta), la statunitense Simone Biles (notissima ginnasta capace di vincere tre ori a Parigi 2024, già vincitrice del Laureus Awards nel 2017, 2019, 2020), l’olandese Sifan Hassan (oro in maratona ai Giochi dopo i bronzi su 5000 e 10000 metri), la keniana Faith Kipyegon (tre volte Campionessa Olimpica dei 15000 metri), la statunitense Sydney McLaughlin-Levrone (primatista mondiale dei 400 ostacoli), la bielorussa Aryna Sabalenka (tennista vincitrice di Australian Open e US Open).

NOMINATIONS LAUREUS AWARDS 2025

UOMINI

Leon Marchand (Francia, nuoto)

Armand Duplantis (Svezia, atletica)

Carlos Alcaraz (Spagna, tennis)

Max Verstappen (Paesi Bassi, F1)

Tadej Pogacar (Slovenia, ciclismo)

DONNE

Aitana Bonmati (Spagna, calcio)

Simone Biles (USA, ginnastica artistica)

Sifan Hassan (Paesi Bassi, atletica)

Faith Kipyegon (Kenya, atletica)

Sydney McLaughlin-Levrone (USA, atletica)

Aryna Sabalenka (Bielorussia, tennis)