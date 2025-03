Jakub Mensik rivela dopo la vittoria a Miami: “Stavo per ritirarmi prima del mio match d’esordio…”

Una serata magica per Jakub Mensik a Miami. Il 19enne ceco ha sconfitto nell’atto conclusivo del Masters1000 in Florida il serbo Novak Djokovic (n.5 ATP) sul punteggio di 7-6 (4) 7-6 (4). Una partita condizionata dalla forte umidità e iniziata con circa 6 ore di ritardo dallo schedule originario a causa della pioggia.

Mensik non si è fatto assolutamente condizionare dal fatto di affrontare il proprio idolo in un incontro che metteva in palio il suo primo titolo nel circuito maggiore, al cospetto di un Nole a caccia dell’affermazione n.100 a livello ATP. Il classe 2005 è diventato, così, il secondo tennista ceco a trionfare a Miami nel tabellone maschile dopo Ivan Lendl e il secondo vincitore più giovane del torneo dopo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Grazie a questo risultato, sarà da oggi n.24 della classifica mondiale.

“Non so cosa dire. È incredibile, ovviamente. È il giorno più importante della mia vita. Ho fatto davvero bene, sono molto felice per come ho giocato, per come ho mantenuto la calma anche prima della partita. Non c’è niente di più difficile nel tennis che battere Novak in finale. Ma ovviamente mi sono sentito davvero bene in campo. Ho cercato di concentrarmi solo sulla partita, come nei turni precedenti. Questo è il mio momento“, le parole a caldo di Mensik.

Nel corso della premiazione, ha rivolto parole di grande stima nei confronti di Djokovic: “Tutti sanno che sono qui grazie a te: sei il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. Grazie per tutto quello che hai fatto in questo sport, sei una persona incredibile“.

E poi una rivelazione: “Un grande ringraziamento speciale a uno dei fisioterapisti dell’ATP, Alejandro. Un’ora prima della mia prima partita a Miami, avevo in mano il foglio per ritirarmi dal torneo perché il mio ginocchio mi faceva molto male. Sono stato fortunato che il giudice stesse pranzando. Poi, per l’ultima volta, sono venuto per il trattamento. Ha fatto un miracolo. Grazie a lui sono sceso in campo. Grazie a lui sono qui ora“.