IndyCar, prima volta al ‘The Thermal Club’ nel campionato

Inedito evento per la NTT IndyCar Series al ‘The Thermal Club’. Dopo l’All-Star Race della passata stagione, il lussuoso luogo che sorge nello Stato della California si appresta per accogliere una delle diciassette tappe valide ai fini della classifica generale.

La pista si snoda all’intero di una proprietà esclusiva tra ville private di ogni genere. Il tracciato ha una metratura di 4 chilometri ed 800 metri, una pista molto insidiosa con un primo segmento tecnico ed una seconda parte decisamente più veloce.

Nel 2024 l’IndyCar aveva deciso di disputare nel club statunitense la prima ed al momento unica All-Star Race, un evento parzialmente riuscito in seguito principalmente ad un format molto discutibile. Il campione in carica Alex Palou si era aggiudicato il milione di dollari messo in palio per il vincitore, una competizione test in vista della competizione che commenteremo questo week-end.

Il #10 di Chip Ganassi Racing parte da favorito in vista della competizione di domenica anche in seguito alla stellare affermazione di inizio mese in Florida a St. Petersburg. Tanti però i fattori da tenere in considerazione a partire da una prova che sarà molto più lunga del 2024. Le alte temperature incideranno sicuramente per l’intera manifestazione, un’incognita che indubbiamente può incidere soprattutto nella gestione dei pneumatici.

Nel 2024, durante l’All-Star Race, Colton Herta provò a cambiare strategia rispetto agli altri salvando un treno di gomme da utilizzare per recuperare sui rivali nel finale. Il californiano di Andretti non riuscì nell’impresa, il #26 dello schieramento è pronto per rifarsi quest’anno dopo una mediocre prima prova in Florida.